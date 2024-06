L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. Place à Lucas Hernandez, l’international français arrivé du Bayern Munich pour 45M d’euros.

Le Paris Saint-Germain avait réalisé un gros coup en ramenant Lucas Hernandez, international français, champion du monde 2018 et vainqueur de la Ligue des Champions, pour « seulement » 45 millions d’euros. Le hic se plaçait au niveau de son état physique, lui qui sortait d’une rupture des ligaments croisés au Bayern Munich. Finalement, le défenseur central gaucher s’est avéré être l’une des pièces maîtresses de la tactique de Luis Enrique, jouant la quasi-intégralité de la saison. Entre belles performances dans l’axe ou sur le côté, une mentalité à toute épreuve et une nouvelle blessure, la saison de Lucas Hernandez a eu tout pour plaire, mais pas pour rassurer.

Titulaire indiscutable, central comme latéral

Présent dans le onze le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, le défenseur central de formation a beaucoup jouer en tant que latéral gauche. Ce n’était pas une surprise pour autant. Avec l’absence de Nuno Mendes, censé revenir qu’à partir du début d’année 2024, le PSG se retrouvait avec une grosse lacune à gauche. Dans sa carrière, Lucas Hernandez a autant joué dans l’axe de la défense que latéral, que ce soit au Bayern Munich, à l’Atlético ou en Équipe de France (latéral gauche pendant la coupe du monde 2018). Au PSG, il n’a pas dérogé à ce passif, évoluant deux fois plus à gauche que dans l’axe, pour un total de 3028 minutes de jeu sur la saison.

Avec un taux de 63% de temps sur le terrain (18% sur le banc et 19% absent), Hernandez figure à la 6e place des plus gros temps de jeu de l’effectif. Derrière Mbappé, Donnarumma, Vitinha, Zaïre-Emery et Hakimi et donc devant Marquinhos ou encore Skriniar. Il n’aura donc pas fallu beaucoup de temps au natif de Marseille pour s’imposer parmi les titulaires indiscutables aux yeux de Luis Enrique. Pourtant, l’accueil n’a pas été évident pour l’international français. Lors de son premier match au Parc des Princes, les ultras n’avait eu aucun scrupule a afficher une banderole hostile envers Hernandez : « On fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une ». Une chose est sûre, le Marseillais s’est bien affranchi de ce dénominatif au cours de la saison.

Une grinta indéniable, une sérénité tronquée

Dans le jeu, les supporters parisiens ont tout de suite remarqué à quel point l’envie de Lucas Hernandez était grande. Un combat acharné sur le terrain qui lui a valu de multiples ovations des spectateurs au stade. Défensivement, le défenseur central aura su combler le vide de l’absence de Nuno Mendes en évoluant à gauche, ce qui a apporté un système de jeu assez précis. En phase de possession, le latéral se retrouvait central gaucher dans une ligne à 3 (avec les deux centraux initiaux), pouvant également se projeter vers l’attaque pour apporter un surnombre. Cet aspect lui aura permis d’inscrire deux buts et de délivrer deux passes décisives cette saison. Plus de contribution de but que tout autre défenseur central au PSG.

Dans la relance et la possession, le joueur s’exprimait assez bien, avec un taux de réussite de passe à 90% en moyenne cette saison. C’est aussi le central parisien qui tentait le plus de percussions balle au pied, avec notamment le plus de provocations : 16 tentées pour 9 réussies. C’est aussi le central Rouge et Bleu ayant le plus été dans le tiers d’attaque, c’est-à-dire dans les 40 derniers mètres, en plus d’être le plus dangereux : 0,11 xG+xA (expected goals et assists : buts et passes décisives) par 90 minutes jouées.

En phase défensive, le Français se retrouvait sur le côté gauche, se retrouvant donc souvent au duel avec un ailier, destiné à le provoquer. Dans ce domaine, Lucas a eu quelques douleurs. Un bilan de 58% de taux de réussite de tacles sur un dribbleur et un total de 23 fautes commises pour 6 cartons jaunes ne fait pas de lui un des meilleurs stoppeurs en Europe. Loué pour sa concentration, on a souvent vu quelques erreurs d’inattention durant la saison, qui ont souvent coûté cher au Paris Saint-Germain. Ce qui n’a pas pour conséquence de rassurer, domaine où son recrutement s’avérait essentiel. Et ce, notamment, en Ligue des Champions lors des deux quarts de finale face au Barça, ainsi que contre Dortmund, avant sa blessure. Enfin, dans un domaine où le club de la capitale a beaucoup pêché, le joueur a su tirer son épingle du jeu, même s’il n’a pas été excellent. Dans les airs, Lucas Hernandez est le deuxième meilleur central parisien, avec un taux de 59% de duels aériens réussis (Danilo : 61%, Marquinhos : 52%, Beraldo : 50%, Skriniar : 45%).

Blessé, quel avenir au PSG ?

42e minute de la demi-finale aller de Ligue des Champions, Signal Iduna Park… Lucas Hernandez cède sa place à Lucas Beraldo et boitille gravement. Quelque heures plus tard, le bilan médical tombe : « Lucas Hernandez souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, sa saison et son année civile sont terminées ». C’était l’inquiétude grandissante chez les suiveurs du PSG cette saison concernant le champion du monde 2018. À seulement 6 matches de la fin de saison, Lucas Hernandez a rechuté et subi une nouvelle rupture des ligaments croisés. Son retour ne devrait se faire qu’en décembre 2024, au mieux.

Le PSG va forcément devoir recruter pour palier cette absence, comme il avait dû le faire l’été dernier avec Nuno Mendes. Lucas Hernandez a montré de bonnes choses cette saison, mais il n’est pas sûr qu’il retrouve un rôle de titulaire indiscutable lors de son retour. Un recrutement de taille, une bonne évolution de Lucas Beraldo, un retour fructueux de Presnel Kimpembe… Tant de potentiels facteurs qui laissent penser que la place du Français de 28 ans n’est plus sécurisée.

La note de Lucas Hernandez pour 2023-24

Pour sa saison, Canal Supporters lui accorde la note de 6/10. Lucas Hernandez n’a pas su exprimer une totale sérénité en défense cette saison. Cependant, la grinta et la motivation qu’il apporte sur le terrain font beaucoup de bien. Bien qu’elles ne soient pas excellentes, ses statistiques défensives sont honorables pour un joueur revenu des ligaments croisés. Malheureusement souffrant de la même blessure, son retour ne se fera pas avant décembre 2024, voire janvier 2025, et donc l’inquiétude sur son niveau est de mise.