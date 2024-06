L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. Au tour de Manuel Ugarte, l’international uruguayen arrivé pour 60M€ en provenance du Sporting Lisbonne.

Tout droit venu de Lisbonne, Manuel Ugarte incarnait le chaînon manquant du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Motta. Une sentinelle pure, doué à la récupération avec une grinta hors du commun, l’Uruguayen avait tout pour plaire. Le club de la capitale n’a donc pas hésité a activer sa clause libératoire de 60M€. Chouchouté par le Parc des Princes à son arrivée, les supporters voyaient un avenir radieux pour lui au sein du club francilien. Après des performances exceptionnelles, sa chute a pour le moins été vertigineuse. Enchaînant les matchs moyens, et victime de la montée en puissance de Fabian Ruiz et Vitinha, le numéro 4 parisien a été éjecté du onze de départ de Luis Enrique. Avec aucune titularisation dans les matchs importants (Real Sociedad, Barça, Dortmund, Marseille, Brest), le milieu de terrain ne semble pas jouir d’une grande confiance de la part du technicien espagnol (51% des minutes jouées cette saison), et qui de plus, n’est pas fan de son profil.

Un atout défensif

Manuel Ugarte est un milieu de terrain au profil rugueux dont les statistiques démontrent clairement son style défensif. Avec en moyenne 1,6 interceptions par match, Ugarte montre une grande capacité à lire le jeu et à interrompre les attaques adverses avant qu’elles ne deviennent menaçantes. Sa ténacité se reflète également dans ses 3,9 tacles tentés par match, ce qui en fait un joueur redouté par les attaquants adverses. La récupération de balle est une autre facette essentielle de son jeu : en gagnant la possession 1,2 fois par match, il permet à son équipe de reprendre le contrôle du ballon et de relancer des phases offensives. Autre statistique exceptionnelle : ses 7,2 ballons récupérés par match ! Ugarte sait lire le jeu adverse et son travail acharné sur le terrain l’aide dans son jeu défensif. Cependant, l’Uruguayen est dribblé 1,8 fois par match… On a pu le voir plusieurs fois dépassé, notamment de manière assez hallucinante en Champions League contre Newcastle et Milan.

Le numéro 4 parisien se distingue également par son efficacité dans les duels avec un total de 6,4 duels remportés par match, soit un taux de réussite de 53%, il démontre une grande combativité et une capacité à s’imposer face à ses adversaires. Cette statistique se décline en 5,8 duels au sol gagnés par match, toujours à 53% de réussite, montrant sa force et sa solidité dans les confrontations directes. Dans les airs, bien que les duels soient moins fréquents pour lui, il en gagne tout de même 0,6 par match avec une efficacité de 54%, ce qui atteste de sa capacité à gérer convenablement les situations aériennes, bien qu’il ne soit pas un géant (1m82). Un style de jeu agressif, ses fautes se maintiennent à un niveau élevé avec 1,8 fautes par match. En somme, Manuel Ugarte est un joueur de duel robuste et tenace, capable de rivaliser à la fois au sol et dans les airs. Ses statistiques montrent une volonté incessante de se battre pour chaque ballon, tout en gérant les aspects négatifs inhérents à son rôle. Sa capacité à équilibrer combativité et discipline fait de lui un pilier défensif pour son équipe.

Un bon passeur

Manuel Ugarte a effectué 2 passes décisives cette saison, pas si mal pour une sentinelle. Il dispose d’un Expected Assists (xA) de 1,03 par match, indiquant que ses passes ont souvent créé des situations de but potentielles. Avec une moyenne de 67,6 touches par match, Ugarte est constamment impliqué dans le jeu, prenant une part active dans les transitions et les phases de possession. Sa précision de passe est exceptionnelle : il réussit en moyenne 48,5 passes par match avec une précision globale de 91%. Dans sa propre moitié de terrain, il est encore plus fiable avec une précision de 94%, tandis que dans la moitié de terrain adverse, il maintient une impressionnante précision de 89%.

La sentinelle parisienne est également un friand de passes longues et de transversales avec une moyenne de 2,4 passes longues par match. En résumé, Manuel Ugarte est un milieu de terrain complet dont les compétences en distribution de ballon complètent parfaitement ses capacités défensives. Ses statistiques démontrent qu’il peut être un joueur clé pour orchestrer la transition de son équipe en récupérant les ballons sur toutes parties du terrain. Cependant, chaque médaille a son revers, et le parisien perd en moyenne la possession 7,4 fois par match. Ce point là est extrêmement important à souligner, car c’est peut-être ce qui a entraîner sa chute au PSG.

Un joueur pas « Lucho-compatible »

Luis Enrique est connu pour privilégier un style de jeu basé sur la possession du ballon, souvent associé au « tiki-taka », hérité de son passage au FC Barcelone. Ce style exige des milieux de terrain capables de maintenir une haute précision de passe, capable de jouer rapidement sous pression et de participer activement à la construction du jeu offensif. Manuel Ugarte reste un milieu défensif robuste, excellent dans les aspects physiques et défensifs du jeu, mais avec des carences offensives. Ses statistiques montrent qu’il est efficace dans les tacles, les interceptions et les récupérations de balles. Cependant, il est également plus susceptible de perdre la possession du ballon, ce qui est forcément très problématique dans un système de possession intense.

Bien que l’Uruguayen ait une bonne précision de passe (91% de passes précises en moyenne), son style de jeu plus direct et physique peut ne pas s’intégrer parfaitement dans un système qui nécessite des mouvements constants et des passes courtes et rapides pour maintenir la possession. Le style de jeu de Luis Enrique nécessite également que les milieux de terrain participent activement à la construction des attaques. Ugarte possède des statistiques respectables en termes de passes clés (0,6 par match) et de passes décisives (2), mais il n’a pas le même niveau d’influence offensive qu’un milieu de terrain plus créatif et technique idéal pour un style de possession. C’est d’ailleurs pour cela que Vitinha a fini par prendre sa place.

En résumé, Manuel Ugarte n’est en réalité pas totalement compatible avec le style de jeu de Luis Enrique en raison de différences dans leurs philosophies de jeu. Tandis qu’Ugarte excelle dans un rôle défensif physique et direct, le style de Luis Enrique demande une plus grande emphase sur la possession, la rapidité des passes, et une contribution offensive constante, des aspects où Ugarte pourrait ne pas être aussi performant. Cela ne diminue en rien les compétences du jeune homme de 23 ans, mais indique simplement une différence de style et de besoin tactique. Avec l’arrivée de Gabriel Moscardo, et les pistes Joao Neves et Bruno Guimaraes, il est clair que la porte de sortie est indiquée à l’Uruguayen. Triste fin pour un joueur au début de saison si prometteur. L’Atletico Madrid et l’AC Milan serait d’ailleurs très chaud à l’idée de relancer le numéro 4 des Rouge & Bleu. Un départ serait la solution la plus convenable à toutes les parties.

La note de Manuel Ugarte pour 2023-24

Pour sa saison, Canal Supporters lui accorde la note de 4/10. Il n’a pas su s’imposer malgré un début de saison plein de promesses, et une concurrence peu accrue à son poste. La constance est une des composantes principales du haut niveau, on pouvait en attendre plus de Manuel Ugarte.