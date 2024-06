L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. Passons maintenant à Marco Asensio, le milieu offensif espagnol arrivé libre de tout contrat du Real Madrid.

Triple vainqueur de la Ligue des Champions, triple champion d’Espagne, vainqueur de la Ligue des Nations 2023 avec la Roja… Le Paris Saint-Germain avait réussi un sacré coup en signant gratuitement un joueur avec un tel palmarès. L’inconvénient, c’est que Marco Asensio, au Real Madrid, n’avait jamais dépassé le cap du super-sub. Rôle qu’il a relativement retrouvé dans le club de la capitale. Au cours de la saison, l’Espagnol a aussi été comparé à son coéquipier, Lee Kang-In, dans le rôle et l’apport des deux joueurs parisiens.

Visuel par Canal Supporters (@mp.visualz)

Un temps de jeu assez faible

Le 12 août 2023, au Parc des Princes, Marco Asensio faisait ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain en match officiel face à Lorient. Titulaire, l’Espagnol avait bien commencé sous ses nouvelles couleurs, avec 3 titularisations en 4 matches. C’était sans compter sur une blessure au pied, qui l’a écarté des terrains pendant 2 mois et demi (12 matches manqués). À son retour de blessure, le milieu offensif de 28 ans naviguera entre un rôle de titulaire et de remplaçant, faisant aussi la navette entre plusieurs postes sur le terrain. Il a, en effet, évolué à 5 postes différentes au cours de la saison : ailier gauche, ailier droit, avant-centre, milieu avancé et milieu de terrain.

Au terme de la saison 2023-24, Asensio comptabilise un total de 1469 minutes jouées, soit un bilan de 31% de temps sur le terrain (39% sur le banc et 30% d’absence). Concernant son statut, avec 16 titularisations et 21 matches commencés sur le banc (6 où il n’entre pas du tout en jeu), le natif de Palma a réellement assumé un rôle de joueur de rotation. Un déclassement par rapport au Real Madrid où, sur les trois dernières saisons, il a eu davantage de temps de jeu, avec une concurrence beaucoup plus dure (PSG 23-24 : 31 matches joués ; Madrid 22-23 : 50 matches joués ; Madrid 21-22 : 42 matches joués ; Madrid 20-21 : 48 matches joués).

A lire aussi : Le bilan des recrues 2023 : Milan Škriniar, erreur sur la marchandise

Entre joueur de rotation et super-sub, la différence se fait dans l’efficacité. Et dans ce domaine, l’Espagnol a plus ou moins excellé. Sur son faible temps de jeu, Asensio est parvenu à se montrer décisif à 12 reprises (5 buts et 7 passes décisives). Il est donc décisif toutes les 122 minutes en moyenne, un bilan plus qu’honorable. Néanmoins, quelques points noirs persistent. À commencer par son temps de jeu en Ligue des Champions, seulement 119 minutes jouées dans les 12 matches que le PSG a disputé, soit 11% du temps possible… Dur pour un joueur ayant remporté 3 fois la compétition. Certes décisif, mais pas assez pour les grands rendez-vous. Ces 5 réalisations de la saison ont été faites en Ligue 1 (RC Lens, Olympique Lyonnais, Stade Brestois et Strasbourg) et en Coupe de France (US Revel). Aussi pour être un super-sub, il faut inscrire ses buts en rentrant en jeu. Or, les 5 buts inscrits par Marco Asensio cette saison l’ont été lorsqu’il était titulaire.

Lee/Asensio : deux joueurs, un même rôle

Souvent, dans la saison, la comparaison entre Marco Asensio et Kang-In Lee a été faite, tant dans le rôle qu’ils ont eu dans l’effectif que dans leur efficacité. En effet, les deux milieux offensifs ont été semblablement efficaces : 12 contributions de buts pour l’Espagnol et 10 pour le Coréen (5 buts et 5 passes). Aussi, quand on rentre dans le détail des matches, les deux joueurs ont un bilan similaire : 40% de tirs cadrés pour Asensio, 38,5% pour Lee ; une moyenne de 83% de passes précises et 50% de réussite de dribbles pour les deux.

Asensio prend l’avantage sur son coéquipier coréen dans un domaine particulier cependant. Il tire davantage au but : 2,74 tirs par match en moyenne contre 1,69 pour Lee. Cependant le numéro 19 prend l’avantage dans de nombreux champs du jeu. Le Coréen frappe plus de coups de pieds arrêtés, notamment les corners, et avec une meilleure qualité de pied. Lee s’investit aussi beaucoup plus que son coéquipier espagnol sur les retours défensifs, réussissant près du double de tacles sur un dribble adverse (42% pour Lee contre 28,5% pour Asensio). Le natif d’Incheon passe deux fois plus en 90 minutes qu’Asensio et réalise deux fois plus d’action menant à un tir également.

Partir, rester ?

En bref, il semble clair que Marco Asensio est arrivé dans la capitale, muni de ses qualités : contrôle du ballon en phase possessive, qualité de passe, aspect décisif… Mais l’Espagnol n’a pas su délivrer l’intégralité de son talent. À cause, notamment, de son faible temps de jeu. Sa place de super-sub au Real Madrid n’a pas été retrouvé en Rouge et Bleu, reléguant Asensio au rôle de simple joueur de rotation. Son rôle et ses qualités assez similaires à Lee Kang-In amènent à se poser une question, est-il utile de conserver les deux joueurs dans l’effectif la saison prochaine ? Les suiveurs du Paris Saint-Germain auront sans doute la réponse lors du mercato estival à venir…

La note de Marco Asensio pour 2023-24

Pour sa saison, Canal Supporters lui accorde la note de 4,5/10. N’ayant pas pu apporter toutes ses qualités lors de la saison, Marco Asensio n’a pas pleinement convaincu qu’il pouvait apporter un plus dans l’effectif du PSG.