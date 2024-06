L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. À commencer par Milan Škriniar, l’international slovaque arrivé libre de l’Inter Milan au 1 juillet 2023.

Sacré fiasco. Arrivé libre de tout contrat de l’Inter Milan, Milan Škriniar avait tout d’une recrue fat pour le Paris Saint-Germain. Fort de plusieurs saisons à haut niveau du côté de l’Italie, où il avait été élu meilleur défenseur de Serie A en 2017 avec la Sampdoria, puis vainqueur du Scudetto avec l’Inter en 2021, Skriniar devait s’imposer comme un taulier de la défense dans la capitale française. C’était sans compter sur un petit détail : son dos. Lumbago, problèmes dorsaux, fractures des vertèbres lombaires… La saison qui a précédé la venue du Slovaque au PSG aura été ponctuée par une absence de 93 jours, soit 24 matches manqués (club et sélection). Cela s’est évidemment ressenti sur sa première année en Rouge et Bleu.

Visuel par CanalSupporters (@mp.visualz)

Faible dans les duels aériens et au sol

L’image de sa saison au PSG restera sans doute sa prestation face à Newcastle en Ligue des Champions. Fautif sur deux des quatre buts anglais, Milan Skriniar avait dévoilé à l’Europe l’envergure de tout son talent, du moins à quel point ce talent s’était envolé après ses blessures dorsales. Sur le but de Dan Burn (2-0, 40e), le Slovaque se fait battre en duel aérien à plat de couture, causant une tête bien appuyée qui passe la ligne de but. Également coupable du troisième but des Magpies, le numéro 37 avait manqué son marquage sur Matthew Longstaff, servi sur le côté droit avec, donc, assez d’espace pour frapper au but et battre Donnarumma (3-0, 50e).

Ces deux erreurs sont caractéristiques des plus grosses faiblesses de Milan Skriniar sous le maillot parisien en 2023-24. Les duels, aériens et au sol. Un comble pour un défenseur central… Il faut dire, le défenseur central affiche l’un des pires bilans dans les airs en Europe, avec seulement 45% de duels aériens remportés cette saison en moyenne. Seulement 35% en Ligue des Champions. Un domaine dans lequel Paris a souffert cette saison, notamment sur coup de pied arrêtés. Au sol, ce n’est guère mieux. Dans les stats, le central droitier réussi 70% de ses tacles dans le dernier tiers du terrain, un chiffre honorable, meilleur que Lucas Hernandez par ailleurs (54% de réussite dans le dernier tiers). Cependant, dans le jeu, on remarque bien que le Slovaque a des difficultés à suivre, bien marquer son vis-à-vis et faire jeu égal en termes de vitesse face aux attaquants de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Il commet en moyenne 1 faute par match (t.c.c) et compte un bilan d’environ 5 pertes de balle par match.

« C’est difficile de revenir«

Le Slovaque était censé apporté un plus dans la défense parisienne, s’imposer comme titulaire dans l’axe gauche de cette charnière centrale. Finalement, le natif de Ziar Nad Hronom n’apparaît pas dans le onze des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, cédant sa place à Danilo Peirera. Avec 2248 minutes jouées cette saison, Skriniar n’est pas apparu comme une évidence dans le onze « type » du coach espagnol. Sa blessure à la cheville, le 4 janvier 2024 face à Toulouse lors du Trophée des Champions, en aura sûrement été la cause principale. L’arrivée de Lucas Beraldo cet hiver et le retour de Nuno Mendes de sa blessure de longue durée n’ont rien arrangé. Finalement, le Slovaque n’aura été sur le terrain que 47% du temps possible. 25% du temps sur le banc, notamment après son retour de blessure qui lui a valu 28% de temps en soins et rééducation.

Dans une interview accordée à L’Équipe, le défenseur du Paris Saint-Germain est revenu sur sa première saison en Rouge et Bleu. « C’est difficile de revenir, spécialement dans une équipe comme le PSG où la concurrence est très forte à tous les postes« , déclarait Milan Skriniar au sujet de son retour de blessure. Il a, en effet, fait les frais de la concurrence instaurée par Luis Enrique à chaque poste, d’autant qu’en défense, plusieurs noms figurent sur la liste des potentiels titulaires. Y’a-t-il donc de quoi s’inquiéter pour le joueur de 29 ans concernant son avenir dans la capitale ?

Un bon relanceur. Suffisant pour rester ?

Une qualité indéniable dans le jeu de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain demeure sa qualité de passe. Le Slovaque possède un bilan très positif de 94,5% de passes précises (t.c.c) cette saison, faisant de lui le meilleur défenseur-relanceur dans le club de la capitale à égalité avec Danilo, devant Marquinhos (93%), Hernandez (91%) et Beraldo (89%). Cependant, ces joueurs-là ont davantage marqué de points que le numéro 37 et semblent, en tout cas sur la deuxième partie de saison passer devant Milan Skriniar dans la hiérarchie. La liste pourrait même s’agrandir en vue du mercato estival qui approche.

Le Slovaque souhaite rester à Paris, il l’avait confié dans une interview de L’Équipe. Cependant, avec des noms liés de près ou de loin au PSG comme Leny Yoro ou encore Antonio Silva, mais aussi de belles opportunités de marché comme Jean-Clair Todibo, Ibrahima Konaté ou encore Mathis De Ligt, pas sûr que la place de Skriniar soit assurée. En bref, avoir signé Milan Skriniar en tant qu’agent libre l’été dernier avait tout d’une magnifique opportunité et d’un superbe coup. Mais après une saison timorée au Paris Saint-Germain, se séparer du défenseur de 29 ans ne semble pas être une si mauvaise idée. Ses prestations sont loin d’être au niveau d’un central qui prétend à être titulaire dans un club comme le PSG.

La note de Milan Skriniar pour 2023-24

Pour sa saison, Canal Supporters lui accorde la note de 2,5/10. Sa faiblesse dans les duels aériens et au sol et ses problèmes dorsaux dont il a du mal à se défaire font de Milan Skriniar l’une des plus mauvaises recrues du mercato 2023-24 pour le PSG.