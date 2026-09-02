Le bilan du mercato estival des adversaires du PSG en Ligue des champions
Alors que le mercato estival a fermé ses portes dans la plupart des grands championnats européens, le PSG a vu plusieurs de ses adversaires en Ligue des champions se renforcer durant cette période.
Avec la fermeture du mercato d’été, le PSG peut désormais pleinement se concentrer sur sa saison 2026-2027. Si l’effectif a été amélioré avec des joueurs qui correspondent aux demandes de Luis Enrique, il faudra rapidement s’adapter avec une cadence de matchs qui va s’accélérer. La Ligue des champions arrivera très rapidement, avec la réception du Slovan Bratislava dès le 8 septembre, et les adversaires européens du PSG se sont renforcés lors de cette période des transferts, à l’image de Manchester City, qui a complètement renouvelé son entrejeu ou encore le FC Barcelone, qui a recruté le champion du monde Rodri. De son côté, l’AS Roma est parvenu à conserver Manu Koné, malgré une offensive de Chelsea dans les dernières heures du mercato, tandis que Côme pourrait être une belle surprise pour sa première participation à la reine des compétitions européennes. L’équipe de Cesc Fabregas s’est notamment montrée active lors du dernier jour, avec les arrivées de Robert Sánchez et de l’ancien Parisien, Moise Kean.
Manchester City
- Départs : Omar Marmoush (prêt à Tottenham), Nico Gonzalez (56 M€ à Newcastle), Savinho (88 M€ à Tottenham), Tijjani Reijnders (61 M€ à Al-Qadisiyah), Rodri (60 M€ au FC Barcelone), Max Alleyne (prêt à Burnley), Divin Mubama (prêt à Southampton), Kalvin Phillips (prêt à Sheffield United), James Trafford (47 M€ à Leeds United), John Stones (libre à l’Inter Milan), Manuel Akanji (15 M€ à l’Inter Milan), Sverre Nypan (prêt à Lommel), Nathan Aké (8 M€ au Fenerbahçe), Bernardo Silva (libre au Real Madrid), Jack Grealish (prêt à Everton)
- Arrivées : Elliot Anderson (135 M€), Ayyoub Bouaddi (95 M€), Enzo Fernandez (145 M€), Iliman Ndiaye (70 M€), Allan Andrade Elias (37,5 M€), Mathys Detourbet (25 M€), Jérémy Monga (11,7 M€), Pierce Charles (3,5 M€), Géronimo Rulli (3,5 M€)
FC Barcelone
- Départs : Ferran Torres (45 M€ au PSG), Ansu Fati (11 M€ à l’AS Monaco), Tommy Marques (11 M€ à Braga), Hector Fort (8,5 M€ à la Real Sociedad), Joffre Torrents (5 M€ à l’Ajax Amsterdam), Iñaki Peña (3 M€ au Panathinaïkós), Marc-André ter Stegen (prêt à l’Ajax Amsterdam), Ronald Araujo (prêt à Liverpool), Marcus Rashford (retour de prêt à Manchester United), Marc Casado (prêt au Deportivo La Corogne)
- Arrivées : Anthony Gordon (80 M€), Rodri (60 M€), Karim Adeyemi (22 M€), Gabriel Jesus (10 M€), Dominik Livrakovic (2 M€), João Cancelo (libre)
Aston Villa
- Départs : Morgan Rogers (138 M€ à Chelsea), Ezri Konsa (60 M€ à Arsenal), Ollie Watkins (58,4 M€ à Al-Hilal), Youri Tielemans (41 M€ à Manchester United), Donyell Malen (25 M€ à l’AS Roma), Enzo Barrenechea (12 M€ au SL Benfica), Lewis Dobbin (10,5 M€ à Southampton), Emiliano Martinez (8,5 M€ à Chelsea), Lucas Digne (7 M€ au PSG), Douglas Luiz (retour de prêt à la Juventus Turin), Jadon Sancho (retour de prêt à Manchester United), Harvey Elliott (retour de prêt à Liverpool), Evann Guessand (retour de prêt à Crystal Palace)
- Arrivées : Johan Mazambi (60 M€), Nicolas Jackson (55,5 M€), Ibrahim Mbaye (60 M€), João Gomes (40 M€), Zion Suzuki (30 M€), Taylor Harwood-Bellis (29,2 M€), Matteo Ruggeri (25 M€), Aaron Wan-Bissaka (prêt), Alejandro Garnacho (prêt).
AS Roma
- Départs : Buba Sangaré (4,5 M€ à Elche), Saud Abdulhamid (3,5 M€ au RC Lens), Eldor Shomurodov (2,6 M€ à Istanbul Başakşehir), Evan Ferguson (retour de prêt à Brighton), Konstantinos Tsimikas (retour de prêt à Liverpool), Angeliño (prêt au Deportivo La Corogne), Artem Dovbyk (prêt à Bologne), Neil El-Aynaoui (prêt au RB Leipzig), Robinio Vaz (prêt à Hull City)
- Arrivées : Santiago Castro (36 M€), Donyell Malen (25 M€), Rodrigo Mora (25 M€), Konstantino Koulierakis (16,5 M€), Nahuel Molina (13 M€), Daniele Ghilardi (8 M€), Leonardo Balerdi (prêt), Marten de Roon (libre)
Côme
- Départs : Yannick Engelhardt (7 M€ à Fribourg), Patrick Cutrone (4 M€ à Monza), Tommaso Cassandro (1,5 M€ à Palerme), Mergim Vojvoda (1,5 M€ à l’Udinese), Diego Carlos (fin de prêt)
- Arrivées : Trevoh Chalobah (30 M€), Alvaro Morata (12 M€), Mattia Liberali (6 M€), Luis Milla (6 M€), Andres Cuenca (0,5 M€), Robert Sanchez (prêt), Moise Kean (prêt payant)
Galatasaray
- Départs : Nicolo Zaniolo (5 M€ à l’Udinese), Sacha Boey (retour de prêt au Bayern Munich), Noa Lang (retour de prêt au Napoli), Wilfried Zaha (libre), Mauro Icardi (libre)
- Arrivées : Rafael Leão (38 M€), Aleksey Batrakov (25 M€), Deniz Gül (10 M€), Lesley Ugochukwu (prêt), El Chadaille Bitshiabu (prêt)
Villarreal
- Départs : Ramon Terrats (2,5 M€ à Getafe), Alex Fores (0,4 M€ à Burgos), Alfonso Gonzalez (retour de prêt à Séville), Rafa Marin (retour de prêt au Napoli), Diego Conde (retour de prêt au Real Betis), Arnau Tenas (prêté à Majorque), Daniel Parejo (fin de contrat), Thomas Partey (fin de contrat)
- Arrivées : Nathan Saliba (15 M€), Péter Gulascsi (1,5 M€)
Slovan Bratislava
- Départs : Filip Lichy (libre), Zuberu Sharani (libre), Martin Trnovsky (libre), Niko Jankovic (retour de prêt), Adam Griger (retour de prêt), Sidoine Fogning (retour de prêt)
- Arrivées : Suleiman Camara (1 M€), Cristian Martinez (700 000 €), Aleksandar Popovic (libre), Samuel Kozlovsky (libre)