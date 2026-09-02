Le bilan du mercato estival des adversaires du PSG en Ligue des champions

Alors que le mercato estival a fermé ses portes dans la plupart des grands championnats européens, le PSG a vu plusieurs de ses adversaires en Ligue des champions se renforcer durant cette période.

Avec la fermeture du mercato d’été, le PSG peut désormais pleinement se concentrer sur sa saison 2026-2027. Si l’effectif a été amélioré avec des joueurs qui correspondent aux demandes de Luis Enrique, il faudra rapidement s’adapter avec une cadence de matchs qui va s’accélérer. La Ligue des champions arrivera très rapidement, avec la réception du Slovan Bratislava dès le 8 septembre, et les adversaires européens du PSG se sont renforcés lors de cette période des transferts, à l’image de Manchester City, qui a complètement renouvelé son entrejeu ou encore le FC Barcelone, qui a recruté le champion du monde Rodri. De son côté, l’AS Roma est parvenu à conserver Manu Koné, malgré une offensive de Chelsea dans les dernières heures du mercato, tandis que Côme pourrait être une belle surprise pour sa première participation à la reine des compétitions européennes. L’équipe de Cesc Fabregas s’est notamment montrée active lors du dernier jour, avec les arrivées de Robert Sánchez et de l’ancien Parisien, Moise Kean.

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Manchester City

Départs : Omar Marmoush (prêt à Tottenham), Nico Gonzalez (56 M€ à Newcastle), Savinho (88 M€ à Tottenham), Tijjani Reijnders (61 M€ à Al-Qadisiyah), Rodri (60 M€ au FC Barcelone), Max Alleyne (prêt à Burnley), Divin Mubama (prêt à Southampton), Kalvin Phillips (prêt à Sheffield United), James Trafford (47 M€ à Leeds United), John Stones (libre à l’Inter Milan), Manuel Akanji (15 M€ à l’Inter Milan), Sverre Nypan (prêt à Lommel), Nathan Aké (8 M€ au Fenerbahçe), Bernardo Silva (libre au Real Madrid), Jack Grealish (prêt à Everton)

: (prêt à Tottenham), (56 M€ à Newcastle), (88 M€ à Tottenham), (61 M€ à Al-Qadisiyah), (60 M€ au FC Barcelone), (prêt à Burnley), (prêt à Southampton), (prêt à Sheffield United), (47 M€ à Leeds United), (libre à l’Inter Milan), (15 M€ à l’Inter Milan), (prêt à Lommel), (8 M€ au Fenerbahçe), (libre au Real Madrid), (prêt à Everton) Arrivées : Elliot Anderson (135 M€), Ayyoub Bouaddi (95 M€), Enzo Fernandez (145 M€), Iliman Ndiaye (70 M€), Allan Andrade Elias (37,5 M€), Mathys Detourbet (25 M€), Jérémy Monga (11,7 M€), Pierce Charles (3,5 M€), Géronimo Rulli (3,5 M€)

FC Barcelone

Départs : Ferran Torres (45 M€ au PSG), Ansu Fati (11 M€ à l’AS Monaco), Tommy Marques (11 M€ à Braga), Hector Fort (8,5 M€ à la Real Sociedad), Joffre Torrents (5 M€ à l’Ajax Amsterdam), Iñaki Peña (3 M€ au Panathinaïkós), Marc-André ter Stegen (prêt à l’Ajax Amsterdam), Ronald Araujo (prêt à Liverpool), Marcus Rashford (retour de prêt à Manchester United), Marc Casado (prêt au Deportivo La Corogne)

: (45 M€ au PSG), (11 M€ à l’AS Monaco), (11 M€ à Braga), (8,5 M€ à la Real Sociedad), (5 M€ à l’Ajax Amsterdam), (3 M€ au Panathinaïkós), (prêt à l’Ajax Amsterdam), (prêt à Liverpool), (retour de prêt à Manchester United), (prêt au Deportivo La Corogne) Arrivées : Anthony Gordon (80 M€), Rodri (60 M€), Karim Adeyemi (22 M€), Gabriel Jesus (10 M€), Dominik Livrakovic (2 M€), João Cancelo (libre)

Aston Villa

Départs : Morgan Rogers (138 M€ à Chelsea), Ezri Konsa (60 M€ à Arsenal), Ollie Watkins (58,4 M€ à Al-Hilal), Youri Tielemans (41 M€ à Manchester United), Donyell Malen (25 M€ à l’AS Roma), Enzo Barrenechea (12 M€ au SL Benfica), Lewis Dobbin (10,5 M€ à Southampton), Emiliano Martinez (8,5 M€ à Chelsea), Lucas Digne (7 M€ au PSG), Douglas Luiz (retour de prêt à la Juventus Turin), Jadon Sancho (retour de prêt à Manchester United), Harvey Elliott (retour de prêt à Liverpool), Evann Guessand (retour de prêt à Crystal Palace)

: (138 M€ à Chelsea), (60 M€ à Arsenal), (58,4 M€ à Al-Hilal), (41 M€ à Manchester United), (25 M€ à l’AS Roma), (12 M€ au SL Benfica), (10,5 M€ à Southampton), (8,5 M€ à Chelsea), (7 M€ au PSG), (retour de prêt à la Juventus Turin), (retour de prêt à Manchester United), (retour de prêt à Liverpool), (retour de prêt à Crystal Palace) Arrivées : Johan Mazambi (60 M€), Nicolas Jackson (55,5 M€), Ibrahim Mbaye (60 M€), João Gomes (40 M€), Zion Suzuki (30 M€), Taylor Harwood-Bellis (29,2 M€), Matteo Ruggeri (25 M€), Aaron Wan-Bissaka (prêt), Alejandro Garnacho (prêt).

AS Roma

Départs : Buba Sangaré (4,5 M€ à Elche), Saud Abdulhamid (3,5 M€ au RC Lens), Eldor Shomurodov (2,6 M€ à Istanbul Başakşehir), Evan Ferguson (retour de prêt à Brighton), Konstantinos Tsimikas (retour de prêt à Liverpool), Angeliño (prêt au Deportivo La Corogne), Artem Dovbyk (prêt à Bologne), Neil El-Aynaoui (prêt au RB Leipzig), Robinio Vaz (prêt à Hull City)

: (4,5 M€ à Elche), (3,5 M€ au RC Lens), (2,6 M€ à Istanbul Başakşehir), (retour de prêt à Brighton), (retour de prêt à Liverpool), (prêt au Deportivo La Corogne), (prêt à Bologne), (prêt au RB Leipzig), (prêt à Hull City) Arrivées : Santiago Castro (36 M€), Donyell Malen (25 M€), Rodrigo Mora (25 M€), Konstantino Koulierakis (16,5 M€), Nahuel Molina (13 M€), Daniele Ghilardi (8 M€), Leonardo Balerdi (prêt), Marten de Roon (libre)

Côme

Départs : Yannick Engelhardt (7 M€ à Fribourg), Patrick Cutrone (4 M€ à Monza), Tommaso Cassandro (1,5 M€ à Palerme), Mergim Vojvoda (1,5 M€ à l’Udinese), Diego Carlos (fin de prêt)

: (7 M€ à Fribourg), (4 M€ à Monza), (1,5 M€ à Palerme), (1,5 M€ à l’Udinese), (fin de prêt) Arrivées : Trevoh Chalobah (30 M€), Alvaro Morata (12 M€), Mattia Liberali (6 M€), Luis Milla (6 M€), Andres Cuenca (0,5 M€), Robert Sanchez (prêt), Moise Kean (prêt payant)

Galatasaray

Départs : Nicolo Zaniolo (5 M€ à l’Udinese), Sacha Boey (retour de prêt au Bayern Munich), Noa Lang (retour de prêt au Napoli), Wilfried Zaha (libre), Mauro Icardi (libre)

: (5 M€ à l’Udinese), (retour de prêt au Bayern Munich), (retour de prêt au Napoli), (libre), (libre) Arrivées : Rafael Leão (38 M€), Aleksey Batrakov (25 M€), Deniz Gül (10 M€), Lesley Ugochukwu (prêt), El Chadaille Bitshiabu (prêt)

Villarreal

Départs : Ramon Terrats (2,5 M€ à Getafe), Alex Fores (0,4 M€ à Burgos), Alfonso Gonzalez (retour de prêt à Séville), Rafa Marin (retour de prêt au Napoli), Diego Conde (retour de prêt au Real Betis), Arnau Tenas (prêté à Majorque), Daniel Parejo (fin de contrat), Thomas Partey (fin de contrat)

: (2,5 M€ à Getafe), (0,4 M€ à Burgos), (retour de prêt à Séville), (retour de prêt au Napoli), (retour de prêt au Real Betis), (prêté à Majorque), (fin de contrat), (fin de contrat) Arrivées : Nathan Saliba (15 M€), Péter Gulascsi (1,5 M€)

Slovan Bratislava

Départs : Filip Lichy (libre), Zuberu Sharani (libre), Martin Trnovsky (libre), Niko Jankovic (retour de prêt), Adam Griger (retour de prêt), Sidoine Fogning (retour de prêt)

: (libre), (libre), (libre), (retour de prêt), (retour de prêt), (retour de prêt) Arrivées : Suleiman Camara (1 M€), Cristian Martinez (700 000 €), Aleksandar Popovic (libre), Samuel Kozlovsky (libre)