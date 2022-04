Le Billet de Rufet : Le Classique, une dernière échéance à ne pas manquer

Vous en avez l’habitude, chaque semaine, je vous partage mon humeur à travers un billet. Ce jour, et après une semaine blanche pour ma part, place à l’avant-match de PSG / OM, le fameux Classique.

Après une petite semaine de vacances de mon côté, je reprends du service en avant-match d’un choc que l’on attend tous. En tout cas, personnellement, je suis assez surpris de l’engouement que suscite ce Classique chez moi. Après l’immense désillusion en Ligue des Champions, je vous avais fait part de mon usure intrinsèque à cette saison. Une usure qui nous a tous gagné, si je me réfère à tous les commentaires postés en-dessous de mon précédent billet. En cela, j’ai été rassuré un chouïa. Mais, en ce dimanche matin ensoleillé, j’ai ressenti ce petit frisson en me levant.

J’ai eu peur qu’il ne vienne pas me chatouiller le bas du dos, je dois bien vous l’admettre. Et là, au moment où je rédige ces lignes, je suis gagné part une certaine impatience. J’ai toujours cette appréhension, de me dire qu’il ne faut pas trop attendre de ce rendez-vous. Néanmoins, c’est au-dessus de mes forces. Il ne reste plus que sept petites parties avant que cet exercice 2021-2022 ne se termine, et je pense qu’on a tous un peu envie de vibrer. Un dernier sursaut avant que ce chapitre ne se tourne définitivement et que l’on reparte sur une nouvelle saison, de nouveaux espoirs pleins la besace.

Non, ce soir, après les deux dernières victoires observées sur des scores fleuves face à Lorient et Clermont, le PSG n’a pas le droit à l’erreur. En face, l’OM s’avance dans la peau du dauphin et possède, contrairement aux saisons précédentes, de vrais arguments à faire valoir. Sous l’égide de Jorge Sampaoli, c’est une équipe phocéenne assez imprévisible qui fera face à nos joueurs. En outre, le rival phocéen se place également comme l’une des meilleures écuries de l’élite hexagonale à l’extérieur. Autant de facteurs qui doivent être pris au sérieux, à mon humble avis. Surtout quand on connait la faculté de nos joueurs à rater le coche cette année.

Ce Classique se présente comme la dernière grosse échéance d’une saison tellement décevante et ce, à de nombreux titres. Un succès cinglant, avec la manière, n’effacera rien, bien entendu, mais pourrait nous remettre quelque baume au cœur. Il serait inconcevable de ne pas l’emporter ce soir. Quasiment valider le dixième titre de l’Histoire du club et faire retomber l’Olympique de Marseille dans la lutte acharnée à la Ligue des Champions, resterait une satisfaction notable. En ce sens, et cela n’est que mon avis, je trouve assez dommageable la grève reconduite par le Collectif Ultras Paris ce dimanche. Si beaucoup de choses ne vont pas au club, je pense qu’on est plutôt d’accord là-dessus, un tel évènement requière une certaine mobilisation, que ce soit du club ou des supporters. Concernant les hommes de Mauricio Pochettino, si Neymar Jr et consort gardent autant de frustration que nous, déverser celle-ci sur une proie telle que l’OM, me parait être une idée forte alléchante, vous en conviendrez.

Désormais, place au match ! Demain matin, avant 11h00, je vous partagerai mon analyse de ce Classique. En espérant que ce dernier sera positif. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires, dans le but de prendre un peu la température à quelques heures de ce coup d’envoi.