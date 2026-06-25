Le Brésil cartonne, La Corée du Sud déçoit… Les images de la soirée

La nuit de mercredi à jeudi a livré son verdict dans les groupes A et C de la Coupe du monde 2026. Le Brésil et le Maroc ont tous les deux validé leur qualification pour les seizièmes de finale, tandis que l’Afrique du Sud a créé la surprise.

Trois Parisiens jouaient cette nuit leur avenir dans ce mondial : Le Brésil de Marquinhos, le Maroc d’Achraf Hakimi et la Corée du Sud de Lee Kang-In. Si à minuit, les Lions de l’Atlas ont réussi à arracher leur billet pour les seizièmes de finale, les Brésiliens et les Sud Coréen ont eu des matchs diamétralement opposés.

Le Brésil de Marquinhos poursuit l’aventure et convainc

Déjà bien placé avant cette troisième journée, le Brésil a assuré la première place du groupe C en dominant l’Écosse sur le score de 3-0. Vinicius Junior s’est offert un doublé, avant que Matheus Cunha ne scelle définitivement le succès brésilien. Cette rencontre a également été marquée par le retour de Neymar sous le maillot de la Seleção. Pour Marquinhos, titulaire au coup d’envoi, la soirée a donc été une réussite. Le capitaine parisien verra les seizièmes de finale en terminant en tête de son groupe. Elle pourrait tout de même avoir un gros morceau, puisque les Brésiliens ont des chances d’affronter le Japon au tour suivant.

Les images de la belle victoire du Brésil :

Lee Kang-in et la Corée du Sud en ballotage défavorable

Dans le groupe A, la Corée du Sud jouait sa qualification face à l’Afrique du Sud. À la surprise générale, les Sud Coréens se sont inclinés 1-0, en deuxième période. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Thapelo Maseko (63e). Un résultat qui permet aux Bafana Bafana de décrocher leur place en seizièmes de finale pour la première fois de leur histoire.

Titulaire au coup d’envoi, Lee Kang-in voit ses chances de ne pas poursuivre l’aventure nord américaine grandir. Avec seulement 3 points et une différence de buts de -1, la Corée du Sud doit désormais attendre les résultats des autres matchs pour voir si elle pourra faire partie des 8 meilleurs troisièmes.

Les images de la défaite de la Corée du Sud :

Le milieu offensif du Paris Saint-Germain devra donc faire preuve de patience, contrairement à Marquinhos et Achraf Hakimi.