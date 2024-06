Pour son dernier match de préparation avant la Copa America, le Brésil a concédé le match nul face aux Etats-Unis (1-1). Lucas Beraldo et Marquinhos étaient associés en charnière centrale.

En plus de l’Euro, une autre grande compétition internationale débutera dans quelques jours. Du 20 juin au 14 juillet, la 48e édition de la Copa America se déroulera aux Etats-Unis. Le Brésil, l’un des favoris de la compétition avec l’Argentine, compte bien gagner ce tournoi pour la dixième fois de son histoire. Pour cette compétition, le sélectionneur brésilien, Dorival Junior, a convoqué les deux défenseurs du PSG, Marquinhos et Lucas Beraldo.

Marquinhos solide, un match à deux visages pour Beraldo

Après une victoire arrachée face au Mexique (3-2) lors du premier match de préparation, la Seleção brasileira affrontait les Etats-Unis, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Orlando. Et les deux sélections se sont quittées sur un score de parité (1-1). L’ailier du Real Madrid, Rodrygo, avait ouvert le score (1-0, 18′), mais rapidement, la Team USA a égalisé par l’intermédiaire de Christian Pulisic (1-1, 26′) sur coup franc. Dans une rencontre rythmée, les deux sélections n’ont pas réussi à prendre l’avantage par la suite (12 tirs dont 7 cadrés pour les USA, 25 tirs dont 12 cadrés pour le Brésil). Les deux Parisiens, Lucas Beraldo et Marquinhos, étaient alignés ensemble en charnière centrale et ont disputé l’intégralité de la rencontre.

Le capitaine parisien a affiché un visage sérieux et a touché un total de 95 ballons dans cette rencontre avec un taux de réussite de 95% dans ses passes (74/78). Il s’est également montré intraitable dans ses duels (2/2 remportés). Comme à son habitude, il s’est montré performant dans le jeu long (4 passes réussies sur 6). Marquinhos obtient la note de 6/10 dans le média Globo Esporte : « Comme Danilo, il a affiché sa régularité et sa sécurité habituelles. Il a été bon dans les duels et dans les airs. »

De son côté, Lucas Beraldo a livré un match moins consistant avec une montée en puissance lors de la seconde période, comme l’explique Globo Esporte, qui lui attribue la note de 5.5/10. « Comme ce fut le cas contre l’Espagne (3-3), il a fait preuve d’insécurité par moments. Il a mal distribué le ballon en première période et a manqué d’agressivité dans le marquage de Pulisic sur le coup franc qui a débouché sur le but. Il s’est amélioré en seconde période et s’est même procuré deux situations de la tête. » Dans les chiffres, la recrue hivernale du PSG a été impeccable dans ses duels (4/4 en duel au sol et 3/3 en duel aérien). Comme son coéquipier en club, il a tenté de jouer long par moment (2 passes sur 3 réussies) et a touché 75 ballons dans cette rencontre (92% de passes réussies). Pour rappel, le Brésil affrontera le Costa Rica (25 juin), le Paraguay (29) et la Colombie (3 juillet) en phase de groupes.