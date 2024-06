Le Brésil se relance contre le Paraguay en Copa America

Après un nul décevant contre le Costa Rica (0-0), le Brésil s’est relancé contre le Paraguay en Copa America (4-1). Marquinhos est le seul joueur du PSG à avoir joué cette rencontre.

Le Brésil est l’un des favoris à la victoire finale en Copa America. Pour son entrée en lice dans la compétition, la Seleçao avait déçu avec un triste match nul contre le Costa Rica (0-0). Cette nuit, les Brésiliens affrontaient le Paraguay pour enfin lancer leur compétition. Comme lors du premier match, Marquinhos était titulaire en défense centrale au côté d’Eder Militao. Dans une rencontre totalement dominée, le Brésil a facilement réussi à s’imposer contre les Paraguayens, même s’il a dû attendre la 35e minute de jeu pour faire trembler les filets par l’intermédiaire de Vinicius JR. Cinq minutes auparavant, les Auriverde avaient obtenu un penalty. Lucas Paqueta s’est présenté et a envoyé son ballon au-dessus du but paraguayen. Avant la mi-temps, le Brésil scellera pratiquement la rencontre avec deux buts de Savinho (2-0, 43e) et Vinicius Jr, pour un doublé (45e+5).

Vinicius JR s’offre un doublé

Au retour des vestiaires, le Brésil va se faire surprendre par l’intermédiaire d’Alderete d’une frappe limpide à 30 mètres au ras du poteau d’Alisson (3-1, 48e). La seconde période verra le Brésil poursuivre sa nette domination et marquer un nouveau but par l’intermédiaire de Lucas Paqueta. Après une faute de main dans la surface du Paraguay, le Brésil a obtenu son deuxième penalty de la soirée. Malgré son raté en début de match, l’ancien Lyonnais s’est présenté et n’a pas tremblé au moment de tromper le gardien paraguayen en le prenant à contre-pied (4-1, 65e). Avec ce succès, le Brésil se classe deuxième de son groupe, derrière la Colombie, qui a remporté ses deux rencontres. Les Brésiliens affronteront les Colombiens dans la nuit de mercredi à jeudi pour se qualifier pour les quarts et tenter de prendre la première place du groupe. Autre joueur du PSG convoqué par Dorival Jr, Lucas Beraldo n’est pas entré en jeu.