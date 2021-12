Le but de Messi face à Manchester City récompensé

Si Leo Messi affiche encore quelques difficultés à s’adapter à la Ligue 1, l’Argentin s’est déjà montré décisif à plusieurs reprises en Ligue des champions. En 5 matches disputés (450 minutes), le septuple Ballon d’Or a déjà marqué à cinq buts. Il avait notamment participé à la belle victoire face à Manchester City en septembre dernier en ouvrant son compteur but avec le maillot des Rouge & Bleu.

Une réalisation récompensée par l’UEFA. En lice pour être élu plus beau but de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, l’attaquant de 34 ans a récolté près d’un quart des voix sur les 200.000 votes recueillis (22%). Il devance ainsi la frappe lointaine de Thiago Alcantara (Liverpool) face à l’Atlético de Madrid (14%) et la reprise acrobatique de Robert Lewandowski (FC Bayern) contre le Dynamo Kiev (13%).

Pour rappel, Leo Messi avait récemment remporté le titre du plus beau but du mois de novembre en Ligue 1 suite à sa réalisation face au FC Nantes au Parc des Princes (3-1).