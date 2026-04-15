Le calendrier complet du PSG jusqu’à la fin de la saison

Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG va disputer une fin de saison très rythmée avec neuf matchs au programme en l’espace d’un mois.

Pour la troisième saison de suite, le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et, une nouvelle fois sous les ordres de Luis Enrique, le club de la capitale va vivre un sprint final au rythme effréné. Avec leurs deux rencontres reportées en Ligue 1 (le FC Nantes et le RC Lens), les Rouge & Bleu vont enchaîner les matchs tous les trois ou quatre jours durant un mois.

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Neuf matchs en un mois pour le PSG

En effet, le PSG va disputer un total de neuf matchs en l’espace d’un mois avec sept rencontres de Ligue 1 à jouer, ainsi que ses deux demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich ou le Real Madrid. En championnat, le champion de France en titre aura encore deux grosses affiches à disputer : face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche, puis contre le RC Lens le 13 mai. Et d’autres plus abordables contre le FC Nantes, le FC Lorient, le Stade Brestois ou encore le Paris FC.

Le calendrier du PSG jusqu’à la fin de la saison

Dimanche 19 avril : Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+ / 30e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Ligue 1+ / 30e journée de Ligue 1) Mercredi 22 avril : Paris Saint-Germain / FC Nantes (19h sur Ligue 1+ / match en retard de la 26e journée de Ligue 1)

(19h sur Ligue 1+ / match en retard de la 26e journée de Ligue 1) Samedi 25 avril : Angers SCO / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 31e journée de Ligue 1)

(19h sur Ligue 1+ / 31e journée de Ligue 1) Mardi 28 avril : Paris / Saint-Germain / Real Madrid ou Bayern Munich (21h / demi-finale aller de la Ligue des champions)

(21h / demi-finale aller de la Ligue des champions) Samedi 2 mai : Paris Saint-Germain / FC Lorient (17h sur beIN SPORTS 1 / 32e journée de Ligue 1)

(17h sur beIN SPORTS 1 / 32e journée de Ligue 1) Mercredi 6 mai : Real Madrid ou Bayern Munich / Paris Saint-Germain (21h / demi-finale retour de la Ligue des champions)

(21h / demi-finale retour de la Ligue des champions) Samedi 9 mai : Paris Saint-Germain / Stade Brestois (21h / 33e journée de Ligue 1)

(21h / 33e journée de Ligue 1) Mercredi 13 mai : RC Lens / Paris Saint-Germain (horaire à déterminer sur beIN SPORTS 1 / match en retard de la 29e journée de Ligue 1)

(horaire à déterminer sur beIN SPORTS 1 / match en retard de la 29e journée de Ligue 1) Samedi 16 mai : Paris FC / Paris Saint-Germain (21h / 34e journée de Ligue 1)

(21h / 34e journée de Ligue 1) Samedi 30 mai : finale de la Ligue des champions (Puskás Aréna de Budapest)