Le calendrier croisé du PSG et d’Arsenal avant la finale de C1

Le PSG et Arsenal s’affrontent en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest. Avant ce choc, le PSG doit encore jouer deux matches comme les Gunners.

La finale de la Ligue des champions 2025-2026 va opposer le PSG, qui a éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), et Arsenal, qui s’est défait de l’Atlético de Madrid (1-1, 1-0), le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest. Avant cette rencontre, les deux équipes doivent encore terminer leur championnat. Leader de la Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens, le club de la capitale a encore deux matches pour officialiser son titre. Il affronte son dauphin mercredi, qui doit lui permettre de s’offrir son quatorzième titre de champion de France, le cinquième de suite. Il terminera sa saison en championnat chez son voisin du Paris FC dimanche soir. Il aura ensuite treize jours avant la finale contre Arsenal.

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Le PSG aura plus de temps pour préparer la finale

Les Gunners sont eux aussi dans la course au titre en Premier League. Leader avec cinq points d’avance et un match en plus sur Manchester City, le club londonien a deux matches pour s’offrir la Premier League pour la première en 22 ans. Le 18 mai, les joueurs de Mikel Arteta affrontent Burnley, déjà relégué, lors de la 37e journée de Premier League. Ils joueront ensuite leur dernier match avant la finale de la Ligue des champions contre le PSG le dimanche 24, soit six jours avant la finale, sur la pelouse de Crystal Palace.

Les calendriers du PSG et d’Arsenal avant la finale