Le calendrier croisé du PSG et de Chelsea avant les huitièmes de C1

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Chelsea à ce stade de la compétition. Les deux équipes doivent encore jouer des matches avant de s’affronter.

Après avoir éliminé l’AS Monaco en barrage de la Ligue des champions (2-3, 2-2), le PSG a hérité de Chelsea en huitièmes de finale de la compétition. Les deux équipes vont s’affronter au Parc des Princes lors de la manche aller le 11 mars avant de se retrouver le 17 à Stamford Bridge pour le retour. Avant ce premier match entre les deux équipes, le PSG va jouer une rencontre alors que Chelsea jouera deux fois. Après sa victoire contre Le Havre samedi soir (0-1), le leader de Ligue 1 retrouvera les terrains vendredi soir avec la réception de l’AS Monaco dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

Deux matches pour Chelsea avant la manche aller

Battu dans le derby londonien contre Arsenal (2-1), Chelsea jouera un autre choc de Premier League, sur la pelouse d’Aston Villa mercredi soir dans le cadre de la 29e journée de Premier League (20h30). Les Blues joueront ensuite Wrexham, club de deuxième division, lors du cinquième tour de la Coupe d’Angleterre samedi après-midi (18h45). Après la manche aller, Chelsea jouera un nouveau choc en Premier League avec la réception de Newcastle dans le cadre de la 30e journée (18h30). De son côté, le PSG aura une semaine pour préparer le match retour, son match de la 26e journée de Ligue 1 contre Nantes ayant été reporté. Après le match retour, Chelsea se déplacera à Everton alors que le PSG se déplacera à Nice.

Le calendrier du PSG

PSG / Monaco – 25e journée de Ligue 1, vendredi 6 mars (20h45, Ligue 1 +, BeIN SPORTS 1)

– 25e journée de vendredi 6 mars (20h45, Ligue 1 +, BeIN SPORTS 1) PSG / Chelsea – huitième de finale aller de Ligue des champions , mercredi 11 mars, (21 heures, Canal Plus)

– huitième de finale aller de , mercredi 11 mars, (21 heures, Canal Plus) Chelsea / PSG – mardi 17 mars, huitième de finale retour de Ligue des champions , (21 heures, Canal Plus Foot)

– mardi 17 mars, huitième de finale retour de , (21 heures, Canal Plus Foot) Nice / PSG (22e journée de Ligue 1), date pas encore définie

Le calendrier de Chelsea