Le calendrier croisés du PSG et de Lens avant leur affrontement

En Ligue 1, on se dirige vers un mano a mano entre le PSG et Lens pour le titre. Avant leur affrontement lors de la 29e journée, il y a encore du chemin et des rebondissements à prévoir.

Si le PSG avait largement dominé la Ligue 1 la saison dernière, ce n’est pas le cas pour cet exercice 2025-2026. Le club de la capitale est actuellement deuxième avec un point de retard sur les Lensois, qui ont récupéré la première place après l’avoir perdue lors de la dix-neuvième journée. Il semble que les deux clubs vont se battre à distance pour s’offrir le titre de champion de France en mai prochain. Les deux clubs s’affronteront le week-end du 10, 11 ou 12 avril lors de la 29e journée de championnat. Avant cet affrontement qui pourrait décider du titre, les Parisiens et Lensois auront un calendrier dense.

Le PSG a potentiellement 11 matches avant d’affronter Lens

Si le PSG passe les barrages de la Ligue des champions contre l’AS Monaco puis les huitièmes de finale contre le FC Barcelone et Chelsea, il jouera onze matches avant d’affronter le RC Lens. Toujours en lice en Coupe de France, le club nordiste connaît déjà son calendrier avant d’affronter le PSG. Il ne lui reste que sept matches avant de recevoir – au Stade Bollaert – les Rouge & Bleu. Il y aura le quart de finale de Coupe de France contre Lyon, et des chocs contre Monaco, Lille et Strasbourg en Ligue 1.

Le calendrier du PSG avant la rencontre contre Lens

17 février : Monaco – PSG, play-offs aller Ligue des champions

Monaco – PSG, play-offs aller Ligue des champions 21 février : PSG – Metz, 23e journée de Ligue 1

PSG – Metz, 23e journée de Ligue 1 25 février : PSG – Monaco, play-offs retour Ligue des champions

PSG – Monaco, play-offs retour Ligue des champions 28 février : Le Havre – PSG, 24e journée de Ligue 1

Le Havre – PSG, 24e journée de Ligue 1 6 mars : PSG – Monaco, 26e journée de Ligue 1

PSG – Monaco, 26e journée de Ligue 1 10-11 mars : 8es de finale aller Ligue des champions (*)

8es de finale aller Ligue des champions (*) 15 mars : PSG – Nantes, 25e journée de Ligue 1

PSG – Nantes, 25e journée de Ligue 1 17-18 mars : 8es de finale retour Ligue des champions (*)

8es de finale retour Ligue des champions (*) 22 mars : Nice – PSG, 27e journée de Ligue 1

Nice – PSG, 27e journée de Ligue 1 5 avril : PSG – Toulouse, 28e journée de Ligue 1

PSG – Toulouse, 28e journée de Ligue 1 7-8 avril : quarts de finale aller Ligue des champions (**)

*(*) en cas de victoire du PSG contre Monaco en play-offs de Ligue des champions.

*(**) en cas de qualification du PSG contre le FC Barcelone ou Chelsea.







Le calendrier de Lens