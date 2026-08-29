Le calendrier de la phase de ligue de la Youth League du PSG

Demi-finaliste de la dernière édition, le PSG connaît son calendrier pour la phase de ligue de la Youth League. Ils affronteront six des huit adversaires de l’équipe première.

Jeudi soir, le PSG a connu les huit adversaires de sa phase de ligue de la Ligue des champions. Ce samedi, il a été fixé sur les dates des affrontements avec les différents clubs qu’il va défier pour tenter de terminer dans les huit premiers de la phase de ligue. Comme c’est de coutume chaque année, la Youth League se cale également sur ce calendrier pour sa phase de ligue.

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Deux matches de moins que l’équipe première

Contrairement à l’équipe première, l’équipe U19 du PSG et les 35 autres qualifiées pour la compétition joueront six matches lors de cette phase de ligue. Les titis parisiens débuteront leur compétition contre le Slovan Bratislava le 9 septembre. Ils enchaîneront avec des rencontres contre Manchester City (14 octobre), le FC Barcelone (20 octobre), Villarreal (3 novembre), l’AS Roma (25 novembre) et Aston Villa (8 décembre). Contrairement à l’équipe première, les titis du PSG n’affronteront pas Côme et Galatasaray.