Le calendrier de la phase de poules de la Ligue des champions dévoilé

Jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a été effectué. Le PSG a hérité de plusieurs clubs de haut standing et des nouveautés. Le calendrier de la phase de poules a été dévoilé ce samedi.

Double tenant du titre, le PSG va entamer sa quête d’une troisième Ligue des champions de suite le 9 septembre prochain. Lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Champions League, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone, de Manchester City, de l’AS Roma, d’Aston Villa, de Galatasaray, de Villarreal, du Slovan Bratislava et de Côme. On ne connaissait pas encore les dates de ces différentes rencontres. C’est désormais chose faite. L’UEFA a en effet dévoilé le calendrier de la phase de ligue ce samedi après-midi.

Des débuts au Parc des Princes

Le PSG commencera sa phase de ligue le 9 septembre prochain au Parc des Princes avec la réception du Slovan Bratislava. Il faudra ensuite attendre un mois avant de retrouver la Ligue des champions. Et les doubles champions d’Europe enchaîneront deux chocs, le déplacement à Manchester City le 14 octobre et la réception du FC Barcelone le 20 octobre. Les Parisiens affronteront ensuite un autre club espagnol, Villarreal, le 3 novembre. Il faudra attendre ensuite le 25 novembre pour voir le PSG jouer sa cinquième journée de la phase de ligue avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma. Le PSG se déplacera ensuite à Aston Villa le 8 décembre avant de terminer la phase de ligue avec un déplacement à Côme le 20 janvier et la réception de Galatasaray le 27 janvier.

Le programme de la phase de ligue du PSG