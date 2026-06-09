Le calendrier de la saison 2026-2027 de la Ligue 1 dévoilé demain

Si la saison 2025-2026 de Ligue 1 a fermé ses portes le 17 mai dernier et que la Coupe du monde va bientôt démarrer, le championnat de France va dévoiler le calendrier de la saison 2026-2027 demain.

L’actualité du football va être accaparée par la Coupe du monde pendant un mois. Malgré cela, d’autres sujets vont aussi occuper l’actualité comme le mercato ou bien la préparation des différents championnats. Si la Ligue 1 ne reprendra ses droits qu’à partir du week-end du 23 août, les organisateurs de la compétition travaillent déjà sur cet exercice 2026-2027 qui verra Le Mans et Troyes, promus, remplacer Nantes et le FC Metz, relégués. Comme chaque année, les supporters de tous les clubs de l’élite attendent avec impatience la divulgation du calendrier de la saison à venir.

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Le calendrier accessible à partir de 15 heures

Ce mardi, la LFP a expliqué que le calendrier de la saison 2026-2027 de la Ligue 1 sera dévoilé demain à 15 heures sur le site et l’application de la Ligue 1. Les supporters du PSG chercheront en premier, sans aucun doute, les deux dates des Classicos contre Marseille. Ils voudront aussi savoir contre quelle équipe le club de la capitale débutera sa quête de sixième Ligue 1 de suite, quel sera le premier match de championnat au Parc des Princes, les dates du derby parisien contre le Paris FC, ceux des chocs contre Lyon ou encore Lens.