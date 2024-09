Le calendrier de la Youth League dévoilé

Comme l’équipe première, les U19 du PSG vont jouer une Coupe d’Europe cette saison, la Youth League. L’UEFA a dévoilé le calendrier pour les titis parisiens.

La Youth League, communément appelé la Ligue des champions des jeunes, a été créée en 2013. Depuis la première édition, le PSG y a toujours participé, allant même jusqu’en finale lors de l’édition 2016. Une finale finalement perdue contre Chelsea (2-1). Alors que depuis 11 ans, les équipes jeunes des clubs avaient la même phase de poules que l’équipe première, le changement de format de la Ligue des champions entraîne aussi un changement en Youth League.

Deux adversaires en moins qu’en Ligue des champions

Alors que le PSG va affronter huit équipes dans le mini-championnat de C1, son équipe U19 n’affrontera que six de ses adversaires. Les titis parisiens n’affronteront ni Manchester City ni Stuttgart. Comme pour la Champions League, les équipes seront réparties dans une seule ligue de 36 équipes. À l’issue des six rencontres, les 22 meilleurs clubs se qualifieront pour les seizièmes de finale où ils retrouveront les 10 clubs qualifiés via la voie des champions nationaux. Pour cette nouvelle saison de Youth League, le PSG débutera à domicile contre Gérone le 18 septembre et finira le 10 décembre à Salzbourg.

Le calendrier des titis du PSG en Youth League