PSG Coupe du monde
Image : PSG.fr

Le calendrier des joueurs du PSG à la Coupe du monde

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

La Coupe du monde ouvre ses portes ce jeudi. Elle concerne 16 joueurs du PSG. Retrouvez ici le calendrier de la phase de poules des joueurs parisiens avec leurs sélections respectives.

Le PSG va être représenté par seize joueurs lors de la Coupe du monde 2026 qui commence ce jeudi soir avec le match d’ouverture entre le Mexique, l’un des pays organisateurs, et l’Afrique du Sud. Avant que la meilleure compétition de sélection ne prenne place pendant un mois, petit tour sur les matches de la phase de poules des 16 joueurs du PSG engagés dans ce Mondial

France – BRADLEY BARCOLA / OUSMANE DEMBÉLÉ / DÉSIRÉ DOUÉ / LUCAS HERNANDEZ / WARREN ZAÏRE-EMERY

  • France / Sénégal (16 juin, 21 heures)
  • France / Irak (22 juin, 23 heures)
  • Norvège / France (26 juin, 21 heures)

Portugal – JOÃO NEVES / NUNO MENDES / GONÇALO RAMOS / VITINHA

  • Portugal / République démocratique du Congo (17 juin, 19 heures)
  • Portugal / Ouzbékistan (23 juin, 19 heures)
  • Colombie / Portugal (28 juin, 1h30)

Sénégal – IBRAHIM MBAYE

  • France / Sénégal (16 juin, 21 heures)
  • Norvège / Sénégal (23 juin, 2 heures)
  • Sénégal / Irak (26 juin, 21 heures)

Maroc – ACHRAF HAKIMI

  • Brésil / Maroc (14 juin, minuit)
  • Ecosse / Maroc (20 juin, minuit)
  • Maroc / Haïti (25 juin, minuit)

Brésil – MARQUINHOS

  • Brésil / Maroc (14 juin, minuit)
  • Brésil / Haïti (20 juin, 2h30)
  • Ecosse / Brésil (25 juin, minuit)

Espagne – FABIAN RUIZ

  • Espagne / Cap Vert (15 juin, 18 heures)
  • Espagne / Arabie saoudite (21 juin, 18 heures)
  • Uruguay / Espagne (27 juin, 2 heures)

Corée du Sud – KANG-IN LEE

  • Corée du Sud / République Tchèque (12 juin, 4 heures)
  • Mexique / Corée du Sud (19 juin, 3 heures)
  • Afrique du Sud / Corée du Sud (25 juin, 3 heures)

Équateur – WILLIAN PACHO

  • Côte d’Ivoire / Équateur (15 juin, 1 heure)
  • Équateur / Curaçao (21 juin, 2 heures)
  • Équateur / Allemagne (25 juin, 22 heures)

Turquie – KHALIL AYARI

  • Suède / Tunisie (15 juin, 4 heures)
  • Tunisie / Japon (21 juin, 6 heures)
  • Tunisie / Pays-Bas (26 juin, 1 heure)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

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