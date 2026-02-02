Le PSG va entamer un mois de février qui sera déterminant pour la suite de sa saison avec plusieurs affiches au programme en Ligue 1 et Ligue des champions.

Le PSG a parfaitement débuté son mois de février. Dimanche, en conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le club parisien s’est imposé au caractère sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), enchaînant un sixième succès de rang en championnat. Cette victoire permet aux Rouge & Bleu d’occuper la tête de la Ligue 1 dans un mois de février qui s’annonce alléchant.

Éliminée de la Coupe de France, l’équipe de Luis Enrique aura une semaine complète pour préparer son prochain match à domicile : un Classique face à l’OM dimanche 8 février en Ligue 1. Par la suite, les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais le vendredi 13 février à 19h. Puis, la Ligue des champions sera son retour avec les barrages face à l’AS Monaco (17 et 25 février). Entre les deux rencontres de C1, le PSG recevra l’actuelle lanterne rouge du championnat, le FC Metz (21 février). Enfin, les champions de France en titre concluront leur mois par un déplacement au Havre (28 février). Un beau programme pour le PSG.

Le calendrier du PSG en février

Dimanche 1er février : RC Strasbourg / Paris Saint-Germain (1-2 / 20e journée de Ligue 1)

(1-2 / 20e journée de Ligue 1) Dimanche 8 février : Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+ / 21e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Ligue 1+ / 21e journée de Ligue 1) Vendredi 13 février : Stade Rennais / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 22e journée de Ligue 1)

(19h sur Ligue 1+ / 22e journée de Ligue 1) Mardi 17 février : AS Monaco / Paris Saint-Germain (21h, groupe Canal Plus / barrage aller de Ligue des champions)

(21h, groupe Canal Plus / barrage aller de Ligue des champions) Samedi 21 février : Paris Saint-Germain / FC Metz (21h05 sur Ligue 1+/ 23e journée de Ligue 1)

(21h05 sur Ligue 1+/ 23e journée de Ligue 1) Mercredi 25 février : Paris Saint-Germain / AS Monaco (21h, groupe Canal Plus / barrage retour de Ligue des champions)

(21h, groupe Canal Plus / barrage retour de Ligue des champions) Samedi 28 février : Le Havre / Paris Saint-Germain (21h05 sur Ligue 1+ / 24e journée de Ligue 1)