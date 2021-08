Le calendrier du PSG en Ligue des champions

Depuis ce jeudi, le PSG connaît ses adversaires pour la phase de poules de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois hérité d’un groupe compliqué avec les présences de Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges. Et ce vendredi soir, les Rouge & Bleu connaissent leur calendrier dans ce groupe A. Le club de la capitale débutera sa campagne européenne par un déplacement en Belgique le 15 septembre. Le demi-finaliste de la dernières édition enchaînera avec deux réceptions au Parc des Princes contre les Citizens (28 septembre) et le club allemand (19 octobre). La sixième et dernière journée est programmée le 7 décembre à 18h45 face au Club Bruges. Voici ci-dessous le calendrier complet du PSG pour la phase de groupes 2021-2022 de Ligue des champions.

Le calendrier du PSG en C1