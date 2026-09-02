Le calendrier du PSG en septembre

Lors de ce mois de septembre, plusieurs affiches seront au programme pour le PSG. La Ligue des champions fera également son grand retour pour le double champion d’Europe.

Après un mois d’août chargé pour lancer sa saison 2026-2027, le PSG va entamer le mois de septembre avec un gros choc d’entrée. En effet, ce vendredi, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le club de la capitale va retrouver le Parc des Princes pour y défier l’AS Monaco. Face au leader du championnat, l’équipe de Luis Enrique aura pour objectif de décrocher sa première victoire en championnat devant son public.

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Le premier match de Ligue des champions face au Slovan Bratislava

Après cette rencontre face à l’AS Monaco, le club parisien retrouvera la Ligue des champions mercredi prochain. Le double champion d’Europe recevra le Slovan Bratislava pour son entrée en lice dans cette phase de ligue. Quatre jours plus tard, le dimanche 13 septembre, les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse du Stade Brestois en conclusion de la 4e journée de championnat. Enfin, le PSG aura une semaine complète pour préparer le premier Classique de la saison face à l’Olympique de Marseille, le dimanche 20 septembre. Après cela, les différents internationaux parisien rejoindront leur sélection pour la trêve internationale de septembre.

Le calendrier du PSG

Vendredi 4 septembre : Paris Saint-Germain / AS Monaco (21h05 sur Ligue 1+ / 3e journée de Ligue 1)

(21h05 sur Ligue 1+ / 3e journée de Ligue 1) Mercredi 9 septembre : Paris Saint-Germain / Slovan Bratislava (21h sur Canal+ / 1re journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal+ / 1re journée de Ligue des champions) Dimanche 13 septembre : Stade Brestois / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 4e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Ligue 1+ / 4e journée de Ligue 1) Dimanche 20 septembre : Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 5e journée de Ligue 1)