Le calendrier du PSG jusqu’à la prochaine trêve internationale

Le PSG va retrouver la compétition ce week-end avec la réception du RC Lens. Et le programmé sera alléchant jusqu’à la prochaine trêve internationale.

Après cette coupure internationale de septembre, le Campus PSG va retrouver ses internationaux dans les heures à venir. Et jusqu’à la prochaine trêve internationale, qui débutera à partir du 6 octobre, un programme alléchant attend les Rouge & Bleu entre belles affiches de Ligue 1 et le retour de la Ligue des champions.

À lire aussi : Ligue 1 – Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille

Six matches au programme

En Ligue 1, les champions de France recevront le RC Lens (14 septembre), l’AJ Auxerre (27) et se déplaceront sur les pelouses de l’Olympique de Marseille (21) et du LOSC (5 octobre). Ces prochaines semaines seront aussi marquées par le retour de la Ligue des champions. Et les champions d’Europe auront un programme chargé avec la réception de l’Atalanta Bergame (17 septembre) et un déplacement en Espagne pour affronter le FC Barcelone dans un choc très attendu (1er octobre). Voici ci-dessous le calendrier du PSG jusqu’à la prochaine coupure internationale.

Dimanche 14 septembre (17h15 sur beIN SPORTS 1) : Paris Saint-Germain / RC Lens (4e journée de Ligue 1)

(4e journée de Ligue 1) Mercredi 17 septembre (21h) : Paris Saint-Germain / Atalanta Bergame (1ère journée de Ligue des champions)

(1ère journée de Ligue des champions) Dimanche 21 septembre (20h45 sur Ligue 1+) : Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain (5e journée de Ligue 1)

(5e journée de Ligue 1) Samedi 27 septembre (21h05 sur Ligue 1+) : Paris Saint-Germain / AJ Auxerre (6e journée de Ligue 1)

(6e journée de Ligue 1) Mercredi 1er octobre (21h) : FC Barcelone / Paris Saint-Germain (2e journée de Ligue des champions)

(2e journée de Ligue des champions) Dimanche 5 octobre (20h45 sur Ligue 1+) : LOSC / Paris Saint-Germain (7e journée de Ligue 1)