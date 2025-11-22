Le calendrier du PSG jusqu’à la trêve hivernale

Jusqu’à la trêve hivernale fin décembre, le PSG disputera encore huit rencontres pour clôturer l’année 2025 en beauté avec de nombreux enjeux.

Le PSG retrouve la compétition ce samedi et lancera un beau marathon de matchs pour conclure son année 2025 légendaire. Jusqu’au 21 décembre, date de la dernière rencontre de l’année, huit rencontres sont au programme pour les joueurs de Luis Enrique : quatre matches de Ligue 1, deux matchs de Ligue des champions, son entrée en lice en Coupe de France et la finale de la Coupe intercontinentale.

Le calendrier du PSG

Samedi 22 novembre (21h05 sur Ligue 1+) : Paris Saint-Germain / Le Havre (13e journée de Ligue 1)

(21h05 sur Ligue 1+) : (13e journée de Ligue 1) Mercredi 26 novembre (21h sur Canal Plus) : Paris Saint-Germain / Tottenham (5e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal Plus) : (5e journée de Ligue des champions) Samedi 29 novembre (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+) : AS Monaco / Paris Saint-Germain (14e journée de Ligue 1)

(17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+) : (14e journée de Ligue 1) Samedi 6 décembre (21h05 sur Ligue 1+) : Paris Saint-Germain / Stade Rennais (15e journée de Ligue 1)

(21h05 sur Ligue 1+) : (15e journée de Ligue 1) Mercredi 10 décembre (21h sur Canal Plus) : Athletic Bilbao / Paris Saint-Germain (6e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal Plus) : (6e journée de Ligue des champions) Samedi 13 décembre (19h sur Ligue 1+) : FC Metz / Paris Saint-Germain (16e journée de Ligue 1)

(19h sur Ligue 1+) : (16e journée de Ligue 1) Mercredi 17 décembre (horaire à déterminer, sur M6) : Finale de la Coupe intercontinentale

(horaire à déterminer, sur M6) : 19-20-21 décembre : 32e de finale de Coupe de France