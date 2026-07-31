Luis Enrique Rafel Pol
Image : psg.fr

Le calendrier du PSG pour le mois d’août

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum31 juillet 2026

Le PSG s’apprête à faire son retour. De retour à l’entraînement cette semaine, l’équipe de Luis Enrique va entamer un mois d’août intense avec des rencontres importantes.

Deux mois après avoir réalisé un « back-to-back » légendaire en Ligue des champions, le PSG s’apprête à lancer sa saison 2026-2027. Si seule une dizaine de joueurs a repris l’entraînement cette semaine, Luis Enrique pourra progressivement compter sur ses Mondialistes dans les semaines à venir. De quoi préparer au mieux les premières échéances de cet exercice 2026-2027.

PSG – Willian Pacho de retour au Campus de Poissy

Avant ses premiers matchs officiels, le club de la capitale disputera deux rencontres amicales face à Majorque (5 août), puis Manchester United (8 août). Viendront ensuite deux rendez-vous importants : la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (12 août) et le Trophée des Champions contre le RC Lens (16 août). Une semaine après sa rencontre face aux Sang & Or, le PSG lancera sa saison de Ligue 1 avec la réception du Stade Rennais (23 août). Son premier déplacement en championnat aura lieu sur la pelouse du LOSC (28 août).

Le calendrier du PSG en août

  • Mercredi 5 août : Real Majorque / Paris Saint-Germain (21h sur beIN SPORTS / match amical à l’Estadi Mallorca Son Moix, à Palma en Espagne)
  • Samedi 8 août : Paris Saint-Germain / Manchester United (17h sur beIN SPORTS / match amical à Nya Ullevi, à Göteborg en Suède)
  • Mercredi 12 août : Paris Saint-Germain / Aston Villa (21h sur Canal Plus / Supercoupe d’Europe au Stadion Salzburg, en Autriche)
  • Dimanche 16 août : RC Lens / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / Trophée des Champions au stade Bollaert-Delelis à Lens)
  • Dimanche 23 août : Paris Saint-Germain / Stade Rennais (20h45 sur Ligue 1+ / 1ère journée de Ligue 1 au Parc des Princes)
  • Vendredi 28 août : LOSC / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 2e journée de Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy)

Youtube : Canal Supporters Paris

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