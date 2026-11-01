Le calendrier du PSG pour le mois de novembre

Après un sans-faute en octobre, le PSG aura pour objectif de surfer sur cette lancée en novembre, avec cinq matchs au programme entrecoupés d’une trêve internationale.

Dans un mois d’octobre redouté, le PSG n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Sur ses six matchs disputés, le club parisien a enchaîné les victoires, notamment face à de belles équipes telles que le FC Barcelone, Manchester City et l’Olympique Lyonnais. Désormais, l’équipe de Luis Enrique voudra surfer sur cette dynamique positive au cours de ce mois de novembre.

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Trois matchs au Parc des Princes

Durant ce mois, cinq rencontres seront au programme : trois matchs de Ligue 1 et deux rencontres en Ligue des champions. Cela débutera dès mardi avec un déplacement sur la pelouse de Villarreal, dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue. Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de C1. Après cette rencontre européenne, les Parisiens accueilleront Troyes, le samedi 7 novembre, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Au retour de la trêve internationale, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice (21 novembre) avant de recevoir l’AS Roma en Ligue des champions (25 novembre). Enfin, trois jours plus tard, les Rouge & Bleu accueilleront le FC Lorient au Parc des Princes (28 novembre).

Le calendrier du PSG en novembre

Mardi 3 novembre : Villarreal / Paris Saint-Germain (21h sur Canal+ / 4e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal+ / 4e journée de Ligue des champions) Samedi 7 novembre : Paris Saint-Germain / Troyes (20h45 sur Ligue 1+ / 10e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Ligue 1+ / 10e journée de Ligue 1) Samedi 21 novembre : OGC Nice / Paris Saint-Germain (17h15 sur Ligue 1+ / 11e journée de Ligue 1)

(17h15 sur Ligue 1+ / 11e journée de Ligue 1) Mercredi 25 novembre : Paris Saint-Germain / AS Roma (21h sur Canal+ / 5e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal+ / 5e journée de Ligue des champions) Samedi 28 novembre : Paris Saint-Germain / FC Lorient (20h45 sur Ligue 1+ / 12e journée de Ligue 1)

Le calendrier du mois de novembre ! 🗒️ https://t.co/Ymb87IFTDU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 1, 2026