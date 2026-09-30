Le calendrier du PSG pour le mois d’octobre

Après la trêve internationale de septembre, le PSG verra sa cadence de matchs fortement augmenter, avec notamment un enchaînement de rencontres intense.

Il faudra encore se montrer patient avant de retrouver le PSG en compétition. Après son succès face à l’OM dans le Classique (2-1), le club de la capitale a vu un bon nombre de ses joueurs rejoindre leur sélection respective pour la trêve internationale de septembre. Si cette coupure internationale peut permettre à certains Parisiens de retrouver du rythme, Luis Enrique compte bien récupérer ses joueurs au meilleur de leur forme.

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Un enchaînement intense face à Manchester City, Strasbourg, le FC Barcelone et l’OL



D’autant plus que la cadence des matchs va grandement s’accélérer à leur retour à Paris. En effet, le double champion d’Europe enchaînera des rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions tous les trois-quatre jours. Cela débutera le samedi 10 octobre avec la réception du promu, Le Mans. Puis un enchaînement très intense attendra les Rouge & Bleu avec des rencontres face à Manchester City (14 octobre), au RC Strasbourg (17 octobre), au FC Barcelone (20 octobre) puis à l’Olympique Lyonnais (25 octobre). Soit quatre affiches en l’espace de quelques jours qui permettront à Luis Enrique de gérer le temps de jeu de son effectif. Ce mois intense d’octobre se conclura par un déplacement sur la pelouse du Havre (29 octobre).

Le calendrier du PSG en octobre

Samedi 10 octobre : Paris Saint-Germain / Le Mans (20h45 sur Ligue 1+ / 6e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Ligue 1+ / 6e journée de Ligue 1) Mercredi 14 octobre : Manchester City / Paris Saint-Germain (21h sur Canal+ / 2e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal+ / 2e journée de Ligue des champions) Samedi 17 octobre : RC Strasbourg / Paris Saint-Germain (17h15 sur Ligue 1+ / 7e journée de Ligue 1)

(17h15 sur Ligue 1+ / 7e journée de Ligue 1) Mardi 20 octobre : Paris Saint-Germain / FC Barcelone (21h sur Canal+ / 3e journée de Ligue des champions)

(21h sur Canal+ / 3e journée de Ligue des champions) Dimanche 25 octobre : Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+ / 8e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Ligue 1+ / 8e journée de Ligue 1) Vendredi 30 octobre : Le Havre / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 9e journée de Ligue 1)