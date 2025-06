Le camp de base du PSG pour la Coupe du monde des clubs officialisé

Le PSG n’en a pas fini avec sa saison 2024-2025. À partir du 15 juin, il participe à la Coupe du monde des clubs. Son camp de base pour cette compétition a été officialisé.

Récent champion d’Europe, le PSG va tenter de devenir champion du monde. Le club de la capitale participe en effet à la Coupe du monde des clubs qui commence le 15 juin pour les Parisiens avec la première rencontre de la phase de groupe contre l’Atlético de Madrid. Dans un communiqué, la FIFA a dévoilé les camps de base des 32 équipes qui participeront à cette compétition.

A voir aussi : TF1 diffusera le PSG / Atlético de la Coupe du monde des clubs

Dans la banlieue de Los Angeles

Le PSG sera basé au sein de l’Université de Californie à Irvine, une ville située dans la banlieue sud de Los Angeles. Ce dernier dispose de nombreuses infrastructures sportives, dont un terrain de football et est situé à 80 km du Rose Bowl de Pasadena (89 000 places), où les Parisiens joueront leur premier match, le 15 juin prochain face à l’Atlético Madrid, indique Le Parisien. Le quotidien francilien conclut en expliquant qu’à priori, ce camp de base devrait être temporaire puisque les Rouge & Bleu pourraient disputer de potentiels huitièmes de finale et quarts de finale à l’est du pays, à Atlanta ou Philadelphie, avant un dernier carré prévu New York, soit de l’autre côté du pays.