Le Campus PSG, la LdC, son avenir… Marquinhos se confie

En cette journée d’inauguration du Campus du PSG, le capitaine parisien, Marquinhos, est revenu sur plusieurs sujets autour de l’actualité du club.

Au club depuis 2013, Marquinhos fait partie des cadres incontournables de cet effectif. L’international brésilien a vu le projet parisien évoluer d’année en année depuis son arrivée il y a 11 ans. Devenu capitaine à l’été 2020, le défenseur de 30 ans a profité de cette journée d’inauguration du Campus PSG pour accorder un entretien à RMC Sport. Et Marquinhos a encensé le nouveau centre d’entraînement et a également affirmé les ambitions parisiennes en Ligue des champions.

Le Campus PSG

« Le Campus est incroyable, on se souvient d’où on vient, on voit le développement du club, l’ambition du club augmente de plus en plus. C’est un honneur. J’ai vu le projet quand je suis arrivé. Quand on le voit maintenant, c’est quelque chose d’incroyable, ça brille. On est dans les meilleures conditions. Deux-trois ans après mon arrivée (2013), on nous a parlé des plans (pour le nouveau centre d’entraînement). Ca fait plaisir de vivre ça aujourd’hui. »

Un nouvel outil qui permet d’être plus exigeant au quotidien ?

« Oui, déjà ça passe par notre président, notre coach aussi, au quotidien. Il nous dit que tous les clubs n’ont pas ce qu’on a. Une pression supplémentaire ? Pour être un joueur du PSG, il faut mettre la barre très haut, avoir une mentalité de gagnant et de combattant. Ca vient avec un beau Campus, on est dans les meilleures conditions. J’ai été formé au Corinthians, dès tout petit j’ai mis la barre très haut. »

Les ambitions du PSG en Ligue des champions

« Gagner la C1 ? On va essayer tous les ans. Il faut y croire. C’est le terrain qui parle. On a vu comment c’est très difficile, une saison est longue, cette compétition est exigeante. Le PSG est dans le bon chemin pour aller le plus loin et aller combattre avec les grands. Dès cette année ? Mes coéquipiers sont pour moi toujours les meilleurs au monde. Mon club est toujours le meilleur au monde. On peut faire de belles choses. Il faut regarder la vérité, on est en difficulté au classement (25e, hors des places qualificatives, ndlr). Il faut penser au prochain match. »

Le groupe parisien

« Dans notre équipe il y a beaucoup de joueurs expérimentés. On le voit dans le vestiaire, en match. Je ne me sens pas trop seul. Peut-être qu’il n’y a pas un grand nom dans l’équipe mais il y a beaucoup de leaders, des joueurs qui prennent leurs responsabilités. On se sent un groupe soudé, un groupe fort. On va se battre pour tous nos objectifs. »

Son avenir

« J’espère rester encore 10 ans, ça me va ! C’est toujours un plaisir d’être à Paris. »