Installé depuis plus d’un an dans son nouveau centre d’entraînement, le PSG va officiellement inaugurer son Campus le mois prochain.

Après une date repoussée à plusieurs reprises, le Campus PSG sera officiellement inauguré lors du mois de novembre. Si les Parisiens ont pris leurs marques dans ce nouveau centre d’entraînement depuis l’été 2023, le club de la capitale attendait le moment opportun pour célébrer officiellement ses nouvelles installations. Et selon les informations du Parisien, une date d’inauguration a officiellement été posée.

Une inauguration le 21 novembre prochain

L’un des plus beaux centres d’entraînement du monde sera inauguré le 21 novembre prochain. L’occasion de réunir les différentes équipes de foot du PSG, masculines et féminines. Le président Nasser al-Khelaïfi a validé cette date, même si cela n’a pas encore été confirmée par le club. « Cette inauguration a été maintes fois repoussée, notamment à cause du calendrier surchargé du président du PSG et de celui des joueurs parisiens qui avaient vu, la saison dernière, leur emploi du temps densifié par leur qualification en demi-finale de la Ligue des champions », explique LP. Ils seront tous présents pour assister à ce moment et ils devraient croiser quelques grandes figures du club. « Parmi eux, les anciens présidents, mais aussi d’anciens joueurs ou entraîneurs. »

Le média RMC Sport confirme également cette information. « Selon des sources proches du club, le PSG se prépare à inaugurer son nouveau centre d’entraînement à Poissy le 21 novembre prochain. » Le journaliste, Arthur Perrot, précise que Nasser al-Khelaïfi a envoyé les invitations pour un évènement qui débutera à 16h30.