Le cap des 100 matches avec le PSG pour Zaïre-Emery

Titulaire ce samedi après-midi lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Lens (1-2), Warren Zaïre-Emery a atteint la barre symbolique des 100 matches avec son club formateur.

Warren Zaïre-Emery est l’un des meilleurs joueurs formés au PSG de ces dernières années. Le milieu de terrain a rapidement tapé dans l’œil de Christophe Galtier, qui lui a offert ses premières minutes en professionnel à seulement 16 ans, 4 mois et 29 jours, lorsqu’il était entré en jeu en fin de match contre Clermont le 6 août 2022. Depuis, le titi est devenu un cadre de l’effectif du PSG, sous l’entraîneur français comme avec Luis Enrique.

A voir aussi : Warren Zaïre-Emery : « Le PSG, vraiment, c’est mon club »

Il n’a pas encore 19 ans

Ce samedi après-midi, le numéro 33 du PSG était titulaire dans un poste de piston droit dans le 3-4-3 de Luis Enrique contre le RC Lens. Dans un poste qui n’est pas le sien, le titi du PSG a eu du mal lors de la précieuse et douloureuse victoire parisienne. En foulant la pelouse du Stade Bollaert, Warren Zaïre-Emery a atteint la barre symbolique des 100 matches sous le maillot du PSG. En deux saisons et demie avec l’équipe première, l’international français (18 ans) a remporté deux Championnats de France (2023, 2024), une Coupe de France (2024) et deux Trophées des Champions(2023, 2024).