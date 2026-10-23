Le célèbre design de la saison 1993-1994 pour le maillot lifestyle 2027-2028 ?

Pour son maillot lifestyle de la saison 2027-2028, le PSG et Nike devraient ressortir un design bien connu des supporters parisiens, datant de la saison 1993-1994.

Comme chaque saison, le PSG arbore plusieurs maillots différents. Cette saison, quatre maillots devraient une nouvelle fois voir le jour. En plus des tenues de match, le club de la capitale met également en vente des maillots lifestyles, qui reprennent les designs d’anciennes tuniques.

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Pour la saison 2027-2028, un design assez connu des supporters parisiens devrait être commercialisé. En effet, selon le site spécialisé Footy Headlines, le PSG et Nike auraient pour projet de faire « revivre l’esthétique iconique des rayures dégradées de 1993-1994 pour un prochain maillot lifestyle 2027-2028. » Un maillot caractérisé par des bandes verticales rouges et bleues de largeurs variables, notamment porté par quelques légendes du club, telles que Rai ou David Ginola. « Pour la saison 2027-2028, ce motif emblématique du début des années 1990 devrait faire son retour, non pas sur le terrain, mais sous la forme d’un vêtement lifestyle dédié, conçu pour fusionner la culture vintage des tribunes avec le streetwear contemporain », précise le site spécialisé.

Image : Footy Headlines

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