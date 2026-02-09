Le chambrage du PSG après sa victoire face à l’OM

Ce dimanche soir, le PSG a humilié l’Olympique de Marseille au Parc des Princes avec un score historique (5-0). Au lendemain de ce match, le club parisien n’a pas hésité à chambrer son rival sur ses réseaux sociaux.

Ce dimanche 8 février 2026 restera à jamais gravé dans l’histoire des Classiques. En conclusion de la 21e journée de Ligue 1, le PSG a infligé une véritable humiliation à l’Olympique de Marseille avec un succès sur le score de 5-0 au Parc des Princes, soit la victoire la plus large dans l’histoire des PSG / OM.

Face à une équipe marseillaise en crise, l’équipe de Luis Enrique s’est montrée impitoyable. Et le score aurait même pu être beaucoup plus large sans les cinq poteaux touchés dans cette rencontre et certaines situations offensives mal gérées. Et au lendemain de cette victoire face à l’OM, le PSG n’a pas hésité à chambrer son rival via ses réseaux sociaux. Comme à chaque but des Parisiens, le compte X poste une photo du buteur avec la minute du but. Et ce lundi matin, le CM (community manager) s’est montré très chambreur avec un nouveau post : « Buuuuuuuuuuuuut de Germain – 75-0, 90e+ », faisant donc référence à la mascotte du club, Germain Le Lynx