Le chambrage en plein match de Dembélé envers Balerdi

Dimanche soir, le PSG a surclassé Marseille (5-0). Lors de ce Classico, Ousmane Dembélé a brillé. Il a aussi été inspiré au moment de parler de Balerdi.

Après avoir concédé la défaite au match aller (1-0) et avoir remporté le Trophée des champions lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 1), le PSG avait à cœur de s’imposer contre Marseille dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de la capitale s’est amusé contre son meilleur ennemi, marquant cinq fois pour faire entrer ce Classico dans l’histoire. En effet, ni le PSG ni Marseille ne s’étaient imposés avec au moins cinq buts d’écart dans cette affiche avant ce 8 février.

« Balerdi, il est nul ! Tu le sais ! »

Ousmane Dembélé a été l’un des bourreaux de l’Olympique de Marseille avec un doublé, dont un magnifique slalom dans la défense marseillaise avant une praline dans le but, et une passe décisive sur le quatrième but du PSG inscrit par Khvicha Kvaratskhelia. De retour en forme ces dernières semaines, le Ballon d’Or est aussi affuté avec ses pieds qu’avec sa bouche. Dans un extrait du film autour du Classico intitulé « Vérité », qui sortira vendredi à 18 heures, Ligue 1 + dévoile un échange entre Ousmane Dembélé et Pierre-Emile Hojbjerg. Le numéro 10 du PSG s’adresse au milieu de terrain de l’OM à propos de Leonardo Balerdi. « Balerdi, il est nul ! Tu le sais ! » avant de mimer le fait que le capitaine marseillais parle trop et d’expliquer : « Il ouvre tout le temps sa bouche. » Pour rappel, Balerdi avait posté une photo de lui avec Nuno Mendes au sol, coincé entre ses jambes, avec le texte suivant : « Dans notre stade et à notre façon. » Après la victoire lors du Trophée des champions, l’international portugais avait republié la parution de Balerdi avec le texte suivant : « Essaie encore la prochaine fois, Balerdi. »