Le choc entre le PSG et Monaco au Parc des Princes programmé

Le début de saison 2026-2027 s’annonce costaud pour le PSG. Dès la troisième journée de Ligue 1, le club de la capitale va affronter l’AS Monaco. Ce choc a été programmé.

Le retour du PSG sur les terrains approche à grands pas. S’il a repris le chemin du Campus de Poissy, en petit comité lundi, le premier match officiel du club de la capitale va vite arriver avec la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa le 12 août prochain. Il affrontera Lens le 16 pour le compte du Trophée des champions avant de lancer la défense de son titre de champion de France avec la première journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais le 23 août prochain.

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Que des chocs en début de saison

Ce début de saison en Ligue 1 du PSG sera marqué par des chocs, puisque lors de la deuxième journée, pour son premier déplacement, il se rendra à Lille (28 août). Une semaine plus tard, les Parisiens auront droit à un nouveau choc – au Parc des Princes – avec la réception de l’AS Monaco. Cette affiche de la troisième journée de Ligue 1 a été programmée au vendredi 4 septembre à 20h45. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +.

Le programme de la troisième journée de Ligue 1

Jeudi 3 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Toulouse FC – LOSC



Vendredi 4 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – AS Monaco



Samedi 5 septembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ RC Lens – FC Lorient



Samedi 5 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Havre AC – Stade Brestois 29 OGC Nice – Le Mans FC

Dimanche 6 septembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ ESTAC Troyes – RC Strasbourg Alsace



Dimanche 6 septembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Angers SCO – Stade Rennais FC



Dimanche 6 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – Paris FC



La LFP fait savoir que match opposant l’Olympique Lyonnais et l’AJ Auxerre sera fixé définitivement le mercredi 12 août en fonction du résultat du 3e tour de qualification de l’UEFA Champions League de l’Olympique Lyonnais. Si l’Olympique Lyonnais se qualifie pour les play-offs de l’UEFA Champions League le match Olympique Lyonnais – AJ Auxerre se jouera le vendredi 4 septembre 2026 à 19h00 sur Ligue 1+. Si l’Olympique Lyonnais est éliminé lors du 3e tour de qualification de l’UEFA Champions League le match Olympique Lyonnais – AJ Auxerre se jouera le samedi 5 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+.