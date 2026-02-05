Le choix fort de Monaco sur sa liste pour la Ligue des champions

Le PSG va affronter Monaco en barrages de la Ligue des champions. Le club monégasque a fait un choix fort au moment de modifier sa liste des joueurs qui peuvent jouer la C1.

Onzième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va devoir passer par les barrages pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League. À ce stade de la compétition, le club de la capitale va affronter l’AS Monaco, qui a terminé 21e, dans un choc franco-français. La manche aller se jouera le 17 février au Stade Louis II, alors que la manche retour se tiendra au Parc des Princes le 25.

Trois joueurs retirés, trois joueurs ajoutés

En début de saison, les équipes engagées en Ligue des champions ont dû donner une liste de joueurs qui peuvent disputer la Ligue des champions. Cette dernière peut être modifiée à l’issue de la phase de ligue pour les phases finales, notamment si une équipe s’est renforcée durant le mercato hivernal. Le PSG devrait inscrire Dro Fernandez et retirer Noham Kamara, qui a rejoint Lyon, dans cette nouvelle liste. Si les changements ne sont pas encore officiels, l’adversaire du PSG aurait fait un choix fort selon RMC Sport. En effet, l’AS Monaco a décidé de retirer Paul Pogba de sa liste. De retour de suspension après plus de deux ans sans jouer, l’international français n’a joué trois petits bouts de matches avec le club du Rocher et est régulièrement blessé, ce qui l’empêche d’enchaîner les matches. Ses dirigeants ne savent pas quand il va revenir à la compétition et ont donc décidé de l’enlever de la liste. C’est également le cas de Mohammed Salisu et Takumi Minamino, blessés de longue date. Krépin Diatta, absent de la première liste, Wout Faes et Simon Adingra, recrutés cet hiver, ont eux été intégrés, conclut RMC Sport.