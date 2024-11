Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé contre Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 (1-0). Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction après ce succès important.

Pour son retour sur les terrains après la victoire dans le Classico dimanche soir (0-3), le PSG s’est de nouveau imposé contre Lens, sur la pelouse du Parc des Princes, ce samedi après-midi pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Rapidement devant au score, grâce à un but d’Ousmane Dembélé, le PSG a multiplié les occasions, mais a encore trop pêché dans la finition, même s’il est parfois tombé sur un grand Brice Samba. Mais l’essentiel était la victoire, le PSG prenant ainsi six points d’avance en tête du championnat. Présent en conférence de presse, dans les propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a salué la belle performance de ses joueurs, avant d’évoquer son choix de titulariser Safonov, Willian Pacho ou bien encore de sa gestion de Randal Kolo Muani…

Le match contre Lens

« Un match très complet, face à un adversaire agressif qui a osé beaucoup de choses, qui nous a rendu les choses difficiles en ne nous permettant pas de jouer à notre rythme habituel. Nous avons réussi à obtenir la victoire mais nous aurions mérité de plus marquer. C’est une victoire méritée pour laquelle il a fallu beaucoup lutter. Ce sont trois points de plus pour nous. »

Matvey Safonov titulaire

« Parce que je savais qu’on l’aurait beaucoup de difficultés en raison du pressing de Lens. Un pressing très haut. Des duels très forts où le seul joueur libre est le gardien. J’ai une obsession totale à l’idée que tous les joueurs puissent jouer. Safonov, Tenas et Donnarumma doivent être prêts à tout moment. Si je veux que ce soit le cas pour les gardiens, je veux que ce soit aussi le cas pour tous les autres. C’est mon obsession et je travaille tous les jours à cela. Parfois, j’y parviens, parfois non. J’aime voir les joueurs prêts. Aujourd’hui, Safonov nous a généré une certaine supériorité. Il a été très bon, je pense. Ce n’était pas facile pour lui non plus mais je suis très content de sa performance. »

Safonov a raté douze passes. Est-ce parce qu’il tente plus qu’un autre gardien ?

« La supériorité est générée quand un adversaire met la pression dans la moitié de terrain adverse. L’adversaire doit attaquer le gardien. Les chiffres, peu importe. À chaque fois que le joueur de Lens va sur notre gardien, ça laisse un joueur libre sur le terrain. La majorité du temps, nous avons trouvé des solutions et, à chaque fois, ça se transforme en occasion de but. Safonov n’a commis aucune erreur. Est-ce que l’attaquant reçoit le ballon, ça n’a pas trop d’importance. Il est très complet et dans cette situation de jeu très difficile, on a réalisé un très bon match. Une titularisation parce qu’il a un meilleur pied que Donnarumma ? Non. »

Le match de Fabian Ruiz

« Je considère que les 5 milieux que j’ai ont tous un très haut niveau. Fabian Ruiz est reconnu, il est champion d’Europe. Il joue en fonction des autres partenaires. Il a eu un match très difficile car il avait peu de temps pour réfléchir mais je suis très content des performances de tous. »

Willian Pacho

« On a trouvé chez Pacho un défenseur central de très haut niveau. Il est parfait pour l’idée de jeu que nous avons, jouer haut, en laissant des espaces dans le dos. Il trouve des espaces avec le ballon, il ne commet pas de fautes et ne récolte pas d’avertissements. Il a une marge de progression, évidemment. C’est ce que nous avions projeté. Son adaptation est plus rapide que ce que nous attendions. »

Comptez-vous toujours sur Kolo Muani ?

« Je compte sur tous mes joueurs. C’est mon idée en tant qu’entraîneur et je suis un entraîneur disposé à changer d’avis à tout moment en fonction de ce que je vois. Je ne me plains d’aucun joueur. »

Randal Kolo Muani n’a PAS disputé 1 seule minute en L1 depuis 3 journées et sa sortie à la mi-temps contre l’OGG Nice ❌🇫🇷



💬 Comprenez-vous ce choix de Luis Enrique ?! pic.twitter.com/FP4E070LD9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 2, 2024

Un début de saison parfait en championnat ?

« Je ne lis pas la presse mais il y avait une rumeur en début de saison qui disait que nous n’étions pas les plus forts. Il faut rester concentrés et garder cette intention de très haut niveau. C’est mon état d’esprit. Les commentaires du début de saison ne se réalisent pas. Nous sommes là pour nier tout cela. »

Le départ d’Aitor Unzué

« Rien de particulier. Les chemins de chacun dans le football sont des trajectoires personnelles et je prends des décisions. Je le remercie de ces quatre ans passés ensemble et je lui souhaite le meilleur. »