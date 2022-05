Arrivé l’été dernier libre de tout contrat, Lionel Messi n’a pas su convaincre en France. Malgré ses 11 buts et 13 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, La Pulga dresse un bilan plutôt décevant dans le contenu. C’est en ce sens que naissent depuis quelques jours déjà des rumeurs autour de son avenir à moyen et long terme. La dernière en date : Leo Messi serait sur le point d’acquérir 35% des parts du club de MLS qu’est l’Inter Miami, et rejoindre le club en tant que joueur également, à la fin de son contrat le liant au PSG, en 2023.

Informations clairement démenties

A ces dernières rumeurs, l’entourage de Lionel Messi a été catégorique auprès de nos confrères espagnols de Sport : « Le joueur n’a pas défini son avenir et n’a pas non plus de plan à court terme autre que de rester au PSG« . Le média transpyrénéens ajoute par ailleurs que l’Argentin pourrait faire de la MLS une option plus tard, mais assure que rien n’est décidé pour le moment, et qu’aucun engagement existe avec un quelconque club américain. Messi met un point d’honneur à disputer le Mondial 2022, et c’est à la suite de ce tournoi qu’il réfléchira à son avenir après l’aventure parisienne.