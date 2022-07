Le clan Renato Sanches confiant pour son arrivée au PSG

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Renato Sanches devrait quitter Lille cet été. L’avenir de l’international portugais devrait se jouer entre le PSG et l’AC Milan. Alors qu’il avait un accord de principe avec le club milanais et que Lille était proche de trouver un accord avec l’équipe de Zlatan Ibrahimovic, l’arrivée des Rouge & Bleu dans ce dossier a tout chamboulé. Le milieu de terrain (24 ans) n’a qu’un souhait désormais, rejoindre Paris. Le club de la capitale aurait proposé 10 millions d’euros au LOSC pour racheter la dernière année de contrat de Sanches, mais cette dernière a été refusée.

Le dossier Renato Sanches prend plus de temps

Ce lundi, Le Parisien fait un point sur le dossier de l’ancien du Benfica. Antero Henrique mène les pourparlers avec Lille pour la signature de Renato Sanches. Mais contrairement à Scamacca et Skriniar, son arrivée ne devrait pas intervenir cette semaine. Le quotidien francilien rappelle que le champion d’Europe 2016 a donné son accord pour rejoindre le PSG mais « les négociations sont âpres avec Lille et son président, Olivier Létang. » Ce dernier voudrait récupérer plus que les 10 millions d’euros proposés par le PSG. « Si la transaction s’opère, il prendra part au stage au Japon (16 au 27 juillet) en marche. » De son côté, Marc Mechenoua – journaliste pour Goal – indique que la confiance est de mise dans le clan de Renato Sanches pour une arrivée au PSG. « Le joueur veut venir mais les discussions se poursuivent. » L’AC Milan, autre prétendant pour l’international portugais, serait déjà au travail sur un autre profil au milieu de terrain.