Cette saison 2023-2024 de Ligue 1 a rendu son verdict ce dimanche soir avec des belles surprises notamment pour les clubs qualifiés en Coupes d’Europe.

Ce dimanche soir, la Ligue 1 disputait sa dernière journée de la saison 2023-2024. Et plusieurs clubs avaient encore des objectifs dans cette 34e journée de championnat. Vainqueur sur la pelouse du FC Metz (0-2), le PSG a bien conclu sa saison de L1 en restant invaincu à l’extérieur cette saison. En face, le club messin jouait sa survie. Barragistes avant le coup d’envoi, les Grenats se sont faits une grosse frayeur. Premier relégable, le FC Lorient avait encore un infirme espoir de chiper la place au club messin. Et les Merlus étaient proches de l’exploit après avoir étrillé le Clermont Foot (5-0), déjà relégué en Ligue 2 avant cette journée. Avec le même nombre de points et de différence de buts, le FC Metz a sauvé sa place grâce à un plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur que Lorient lors des confrontations directes entre les deux clubs cette saison (victoire 2-3 à l’aller en Bretagne, puis défaite 1-2). Le club de Moselle disputera donc un match de barrage (aller-retour) face à une formation de Ligue 2.

Le Stade Brestois en Ligue des champions, l’OL en Ligue Europa, pas de Coupe d’Europe pour l’OM

Dans le haut du tableau, la 3e place qualificative pour la phase de groupes de Ligue des champions se jouait entre le LOSC et le Stade Brestois. En position favorable avant sa rencontre face à l’OGC Nice, les Dogues ont concédé un match nul très frustrant dans les dernières minutes du match (2-2), laissant ainsi la dernière marche du podium au Stade Brestois. Auteur d’une saison héroïque, le club breton s’est imposé facilement sur la pelouse du TFC (0-3) et se qualifie directement pour la prochaine Ligue des champions. De son côté, Lille aura des regrets et devra passer par les tours préliminaires de C1.

De son côté, l’Olympique Lyonnais a réussi l’exploit de se qualifier directement pour la phase de groupes de Ligue Europa. Derniers de Ligue 1 début décembre, les Gones ont réalisé une remontée prodigieuse au classement et ont obtenu cette place avec une victoire sur le fil face au RC Strasbourg (2-1) grâce à un penalty d’Alexandre Lacazette. Et à l’instar des Lillois, le RC Lens peut aussi avoir des regrets. Sixième de Ligue 1 avant le coup d’envoi, les Sang & Or ont concédé un match nul face au Montpellier Hérault (2-2), qui n’avait plus rien à jouer. Un score de parité qui les fait chuter à la septième place, synonyme de barrage pour la Ligue Europa Conférence. Malgré sa victoire 1-2 sur la pelouse du Havre, l’Olympique de Marseille termine à la huitième place et devra regarder les différentes compétitions européennes devant la télé.

Les résultats de la 34e journée de Ligue 1

FC Metz / Paris Saint-Germain (0-2)

Le Havre / Olympique de Marseille (1-2)

RC Lens / Montpellier HSC (2-2)

LOSC / OGC Nice (2-2)

FC Lorient / Clermont Foot (5-0)

Olympique Lyonnais / RC Strasbourg (2-1)

AS Monaco / FC Nantes (4-0)

Stade de Reims / Stade Rennais (2-1)

Toulouse FC / Stade Brestois (0-3)

Le classement de Ligue 1