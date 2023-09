Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. À la veille de ce premier classico de la saison, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Une possible Mbappé dépendance, le Classique, Lucas Hernandez, la concurrence au poste d’attaquant, Vitinha, le soutien des supporters…Extraits choisis.

« On le prépare de la même façon, mais il y a une composante émotionnelle qui touche aussi les supporters. Il faut canaliser cette énergie de façon positive.«

« Le match que nous avons vu contre l’Ajax, il y a eu des changements. L’attitude est bonne. J’espère qu’on sera supérieurs sur le terrain.«

Une Mbappé dépendance en attaque ?

« C’est une bonne préoccupation. Si on a un joueur comme Kylian Mbappé, qui généralement marque 50 buts, ce serait ridicule de penser qu’il ne maintiendra pas ces chiffres. Ce qu’il faut, c’est qu’il puisse progresser et que ses coéquipiers puissent mieux contribuer.«

Le Classico

« Quand on arrive dans un club, on se rend compte rapidement des matches qui motivent particulièrement les supporters, les joueurs et le club. On le vit et on le prépare de la même manière, mais on fait attention à la composante émotionnelle, pas seulement individuellement, mais collectivement aussi.«

La concurrence Gonçalo Ramos / Randal Kolo Muani

« J’attends beaucoup de tous les joueurs. Ce qu’on attend, c’est d’être une équipe efficace en attaque et en défense. On se concentre sur les statistiques, mais les passes décisives sont importantes. La façon dont on démarre le match aussi, quand on oblige à bien porter le ballon vers les attaquants pour qu’ils puissent finir. On essaie que les attaquants fassent du pressing. Je ne peux pas seulement me concentrer sur les joueurs qui marquent.«

Marseille

« Quand ils ont joué contre l’Ajax, ils ont fait un bon match. En Ligue 1, ils n’ont toujours pas perdu. J’espère qu’on verra une meilleure version du PSG et qu’on pourra être supérieur à notre adversaire, mais celui-ci est de très haut niveau.«

A voir aussi : PSG / OM : Les attentes autour du Classique

La concurrence en attaque

« C’est pour cela que je suis entraîneur, pour voir les joueurs durant l’entraînement. Je sais qui jouera demain, mais je ne sais pas qui jouera le match suivant. Ça dépendra du niveau sur le terrain, mais aussi pendant la semaine à l’entraînement. En tant que club, on veut un effectif large. Je vais le gérer en pensant toujours à l’objectif commun. J’aime bien aussi laisser des joueurs importants sur le banc pour leur permettre d’avoir plus de compétitivité au sein du groupe.«

Lucas Hernandez

« Lucas est une nouvelle recrue qui est déjà connue sur le plan mondial. Il peut jouer dans le couloir, au centre. C’est un joueur de haut niveau, je suis heureux de ses performances depuis le début de saison. «

La stratégie de l’OM

« C’est une circonstance un peu particulière. Mais ça arrive souvent. Les adversaires face à nous ont des attitudes différentes. Mais c’est vrai qu’on a analysé l’OM avec Marcelino, mais on l’a fait aussi avec Abardonado. On s’attend à ce qu’il répète des choses du dernier match, mais qu’ils changent aussi leur stratégie.«

Vitinha

« Je ne peux pas analyser la saison passée, parce que je ne l’ai pas vue entièrement. Mais Vitinha est très important pour nous. Il a un rôle important. Au final, ce que j’aimerais à la fin de la saison, c’est pouvoir dire que chaque joueur nous a apporté quelque chose. Vitinha s’adapte très bien à tout ce qu’on lui demande. Il faut qu’il soit parfois plus en position de retrait, sans trop suivre le ballon. Mais il a une qualité technique immense.«

Le soutien des supporters

« Le soutien et la communion qu’il y a entre les joueurs et les supporters, c’est vraiment primordial. Cela nous motive de jouer au Parc des Princes. Clairement, la situation est idéale. Mais il faut toujours qu’on leur offre plus, encore plus, avec une envie de jouer un bon football, qu’on puisse obtenir le résultat ou pas.«