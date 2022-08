Le PSG a livré une véritable démonstration pour sa première de la saison 2022-2023 en Ligue 1. Opposé au Clermont Foot – au Stade Gabriel Montpied – le club de la capitale a déroulé son football avec un Neymar en feu et auteur d’un but et trois passes décisives (5-0) et surtout un doublé de Leo Messi dont un ciseau retourné qui fera le tour du monde. Impuissant face à l’armada parisienne, le coach clermontois, Pascal Gastien a réagi à cette lourde défaite et a été particulièrement élogieux sur le but de l’international argentin en conférence de presse.

« Vu la qualité de l’équipe en face, je pense qu’il n’y a pas de surprise. C’est un match qui doit nous servir. On a fait quelques erreurs que l’on ne doit pas reproduire. Je pense que tout le monde a été dans l’esprit. Je pense que l’on est au niveau d’un début de championnat. Paris est prêt. Je pense qu’ils seront encore champion de France et nous lutterons pour le maintien. Du bord du terrain, cela allait très vite. Ils sont impressionnants. S’ils continuent comme cela, ils ne seront pas loin de leur objectif. Il y a quand même une petite déception de perdre 5 à 0 à domicile mais il n’y avait pas d’intérêt pour nous de fermer le jeu ce (samedi) soir. Il y a de la qualité en face mais il y a de la qualité aussi chez nous. (À propos du retourné de Messi) On peut payer pour voir des joueurs comme cela ! Moi, j’ai de la chance, je ne paie pas… »