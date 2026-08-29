Le coach de Liverpool botte en touche au moment d’évoquer Barcola

Le transfert de Bradley Barcola à Liverpool n’est plus qu’une question de temps. Andoni Iraola, le coach des Reds, n’a pas voulu répondre à une question sur le futur ex-joueur du PSG.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. Si le club de la capitale aurait aimé le conserver, il ne s’opposerait pas à un départ de son international français si un club apportait une offre jugé conforme au statut de l’ancien lyonnais. Et cette somme est arrivé il y a quelques jours de la part de Liverpool, seul club qui intéresserait Bradley Barcola en cas de départ du PSG. Les deux équipes sont tombées d’accord sur un transfert de 145 millions d’euros, bonus compris. L’officialisation de ce dernier devrait intervenir demain, Bradley Barcola devant passer sa visite médicale avant de parapher son contrat de cinq ans.

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» C’est vrai qu’il y a des choses en cours »

Après le match nul de Liverpool contre Nottingham Forest ce samedi lors de la deuxième journée de Premier League (2-2), Andoni Iraola, le coach des Reds, a été questionné sur le retard de l’officialisation de l’arrivée du numéro 29 du PSG. « Je ne peux rien vous dire de différent pour l’instant. C’est vrai qu’il y a des choses en cours, c’est normal. On parle des dernières semaines du mercato. Mais on doit attendre et regarder vers l’avant, lance le coach des Reds en conférence de presse. Le 2 septembre, on aura l’équipe au complet, on saura qui est là et avec qui travailler. Mais pour le moment, tout est encore incertain. C’est la même chose pour toutes les équipes. C’est comme ça que la compétition marche. On doit attendre. Il y a encore quelques jours et on va ensuite travailler avec les éléments qu’on aura une fois le marché terminé. »