Le Collectif Ultras Paris boycott le déplacement à Orléans

Samedi soir (20h45, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Orléans pour les seizièmes de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, il ne sera pas soutenu par Le CUP.

Après son très large succès contre l’US Revel (0-9) en 32es de finale de Coupe de France, le PSG retrouve la doyenne des compétitions en France samedi soir avec un déplacement à Orléans, équipe de National, pour le compte des 16es de finale. Cette rencontre, qui aurait pu être jouée au Parc des Princes en raison d’une mauvaise pelouse au Stade de la Source, se déroulera bien sur le terrain de l’actuel douzième de la troisième division française, une pelouse neuve ayant été posée. Mais la polémique autour de cette rencontre est le prix des places. Elles varient entre 60 et 100 euros. Dans le parcage visiteur, qui pourrait compter 1500 supporters du PSG, les places étaient mises en vente à 60 euros, même si les dirigeants parisiens ont décidé de payer 50% des billets de ses supporters qui feront le déplacement dans l’Oise.

« Il n’est pas tolérable de pratiquer de tels tarifs »

Malgré cela, le Collectif Ultras Paris a décidé de boycotter cette rencontre entre l’US Orléans et le PSG. Dans un communiqué, le CUP a dévoilé la raison de cette non-présence dans les tribunes du Stade de la Source. « À regret, le Collectif Ultras Paris ne se rendra pas à Orléans pour la rencontre opposant notre club à l’US Orléans, ce samedi 20 janvier 2024. En effet, face aux tarifs prohibitifs mis en place par le club local, le boycott nous apparaît comme la seule solution cohérente. Il n’est pas tolérable de pratiquer de tels tarifs, 60 euros en parcage visiteurs quand en Ligue 1, c’est 10 euros, une rencontre en Coupe de France, symbole s’il en est du football populaire, les supporters ne sont pas destinés à renflouer les caisses d’un club à la gestion hasardeuse. Nous soulignons le geste de notre club qui se proposait de prendre en charge une partie du cout du billet, cependant il est temps de dire stop à ces tarifs qui privent de plus en plus de stade les classes populaires. Nous appelons l’ensemble des supporters parisiens à boycotter le déplacement de ce samedi. »