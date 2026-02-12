Le comité social et économique du PSG demande les départs de Yohan Cabaye et Lucas Vigneron

Les conclusions du rapport de comité social et économique du PSG ont demandé les départs de Yohan Cabaye et Lucas Vigneron, les deux responsables du centre de formation.

Depuis plusieurs mois, le centre de formation du PSG vit dans un climat anxiogène. Fin octobre, l’inspection du travail s’est déplacée à Poissy pour constater plusieurs problèmes. Face à cette situation, une enquête du comité social et économique (CSE) du club a été diligentée en fin d’année en raison d’arrêts de travail et d’un mal-être au sein de la cellule de recrutement des jeunes et à la préformation.

Le PSG prend au sérieux les constats du CSE

Et selon les informations de L’Equipe, le CSE a rendu la conclusion de son enquête réalisée par deux salariées du champion d’Europe, l’une représentant la direction et l’autre le CSE. « Elles ont auditionné une trentaine de personnes qui ont évoqué des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d’intérêts et des problèmes de comportements. » La conclusion de cette enquête réclame les départs de Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation, et de Lucas Vigneron, responsable des opérations du centre de formation.

En revanche, rien n’oblige ne PSG à suivre cette recommandation. « Une décision devait intervenir ces derniers jours, elle semble avoir été reportée, le sujet étant jugé très sensible en interne. » Mais au sein du club, on prend au sérieux cette enquête. « On prend avec le plus grand sérieux les constats formulés par le CSE. Un travail d’analyse complémentaire est en cours par la direction. Dans ce contexte, le club n’est pas encore en mesure de tirer de conclusions définitives. Un plan d’actions sera mis en place dans les plus brefs délais en réponse aux situations identifiées. Les collaborateurs concernés en seront les premiers informés (…) Le club tient à rappeler qu’il est pleinement engagé à assurer à ses collaborateurs des conditions de travail de qualité et un environnement professionnel respectueux et protecteur, et à accompagner la dynamique de développement très positive du centre de formation et de préformation », a déclaré le club, contacté par L’Equipe.