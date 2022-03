La fin de saison du PSG sera longue et tendue. Eliminé piteusement de la Ligue des champions ce mercredi, le club de la capitale n’a plus qu’un seul objectif en cette fin d’exercice 2021-2022 : remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Une affaire quasi réglée tant les Rouge & Bleu possèdent une avance confortable en tête du championnat (13 points sur le dauphin après 27 journées). Et ce dimanche, les Parisiens vont recevoir les Girondins de Bordeaux dans une ambiance particulière.

En effet, le Collectif Ultras Paris (CUP) a précisé dans un communiqué (voir ci-dessous) qu’il allait exprimé son mécontentement lors de cette rencontre. « Contre Bordeaux ce dimanche, nous allons montrer notre mécontentement et nous demandons à tous les amoureux du club présents de s’unir à nos actions sans violence. Nous resterons mobilisés tant que de véritables changements d’envergure ne seront pas mis en place. »

Sans surprise, la politique sportive du club, l’attitude des joueurs et l’organigramme du club ont été pointés du doigt par le CUP. « Comment avoir un véritable projet de quand ton effectif n’est qu’un empilement de ‘stars’ peu ou pas complémentaires ? Comment régénérer un groupe quand d’éternels remplaçants peuvent se satisfaire d’aller au bout de leurs contrats tant les salaires sont confortables ? (…) La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son Président (…) Nous savons que notre retour doit au Président Nasser al-Khelaïfi, il n’y a rien de personnel mais force est de constater qu’il n’est pas l’homme de la situation », explique le groupe de supporters dans ce long communiqué.