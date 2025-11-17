Le communiqué très offensif du PSG dans l’affaire Mbappé

Après cette journée importante dans le litige financier entre Kylian Mbappé et le PSG, le club de la capitale a sorti un communiqué offensif pointant du doigt le comportement de son ancien joueur.

La bataille juridique entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a pris un tournant important ce lundi 17 novembre 2025. Les différentes parties se sont retrouvées au Conseil des prud’hommes de Paris afin régler un litige financier suite au départ libre de l’attaquant de 26 ans au Real Madrid à l’été 2024. L’international français réclame la somme de 250M€ à son ancien club pour préjudice subi à la suite de son départ libre en 2024, du non-paiement de 55M€ de salaires et de primes et de l’absence de requalification de son CDD en CDI. De son côté, le PSG demande 440M€ dans cette affaire en raison du mensonge de Kylian Mbappé qui avait promis de ne pas partir libre de tout contrat. Le prononcé de la décision du conseil des prud’hommes est fixé au 16 décembre prochain dans l’affaire Mbappé et Hamraoui. Après cette journée intense, les champions d’Europe ont sorti un communiqué très offensif, pointant notamment du doigt leur ancien attaquant.

Le communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain était représenté aujourd’hui devant le Conseil de prud’hommes de Paris afin de faire reconnaître les préjudices importants subis par le club à la suite des manquements graves de M. Kylian Mbappé à ses engagements contractuels, légalement contraignants, et aux principes les plus élémentaires de bonne foi et de loyauté. Le club souhaite rappeler qu’il a tout mis en œuvre, pendant plus d’un an, pour parvenir à une solution amiable afin de permettre à toutes les parties d’avancer, conformément à la relation de coopération et de confiance qui doit exister entre un club et son joueur. Plusieurs instances saisies dans le cadre de ce différend ont d’ailleurs encouragé un règlement amiable, que le club a toujours recherché de bonne foi. Malgré ces efforts répétés, M. Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble.

Devant le tribunal, le club a présenté des éléments démontrant que le joueur a agi de manière déloyale, en dissimulant pendant près de onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023, sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le club de toute possibilité d’organiser un transfert. Le joueur a ensuite remis en cause un accord conclu avec le club en août 2023, qui prévoyait une réduction de rémunération dans le cas où il déciderait de partir libre, afin de préserver la stabilité financière du club après l’investissement exceptionnel consenti. Cette dissimulation, combinée à la contestation de cet accord clair et documenté, a causé au Paris Saint-Germain un préjudice considérable que le club entend faire reconnaître devant les instances compétentes.

Un tel comportement illustre, au-delà d’une indifférence à la santé économique du club, une exploitation de la confiance que le Paris Saint-Germain lui avait accordée et que le joueur alimentait régulièrement à travers ses déclarations, comme le 3 janvier 2024 lorsqu’il déclarait en zone mixte à l’issue du match au Parc : « Je n’ai pas encore pris ma décision, mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe mon choix, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Ma décision, c’est secondaire. »

Concernant la demande de requalification de son contrat en CDI, le Paris Saint-Germain réaffirme qu’elle est totalement dénuée de fondement juridique. Les contrats des joueurs professionnels sont des contrats à durée déterminée spécifiques, régis par le Code du sport et homologués par la Ligue de Football Professionnel, conformément au droit français et européen. Le Paris Saint-Germain rejette également toutes les accusations de harcèlement ou de pression, rappelant que M. Mbappé a participé à plus de 94 % des matchs officiels de la saison 2023/2024 — toutes les décisions sportives ayant été prises par un entraîneur aujourd’hui vainqueur de la Ligue des Champions — et qu’il a toujours évolué dans des conditions conformes à la Charte du football professionnel.

En droit comme en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés, que le club demande simplement qu’il respecte, après avoir bénéficié de conditions exceptionnelles pendant sept ans au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain continue de défendre ses droits avec rigueur. Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain poursuit sur la lancée de la saison la plus réussie de son histoire, fondée sur la solidarité, le travail, l’esprit d’équipe et la primauté du club sur toute individualité.