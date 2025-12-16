Le conseil de prud’hommes doit se prononcer sur le litige PSG-Mbappé

Depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé est en conflit avec le club de la capitale. Le conseil de prud’hommes doit se prononcer ce mardi sur ce litige.

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale libre de tout contrat durant l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid. Après son départ, l’attaquant a saisi la justice pour réclamer 55 millions d’euros de primes et salaires impayés. L’Equipe indique que le conseil de prud’hommes de Paris doit rendre sa décision ce mardi, à la mi-journée, dans ce dossier hors du commun, où les prétentions cumulées des deux parties dépassent 700 millions d’euros. Le quotidien sportif rappelle que la somme demandée par l’international français au PSG s’élève à 263 millions d’euros. Dans le détail, et pour les requêtes les plus importantes, cela concerne 44,6 M€ pour licenciement sans cause, 40,4 M€ de prime à la signature (avec les congés) et 37,5 M€ pour travail dissimulé.

La décision prise ne devrait pas mettre un point final au litige

L’Equipe explique aussi que le meilleur buteur de l’histoire du PSG réclame également la requalification de CDD en CDI. « De son côté, le tenant de la Ligue des champions a voulu frapper très fort, en réaction : il réclame la somme astronomique de 440 millions d’euros à Kylian Mbappé qui aurait « agi de manière déloyale », selon le club. » Le PSG dénonce également des « manquements graves » de son ancienne star « à ses engagements contractuels et aux principes les plus élémentaires de bonne foi et de loyauté ». Et accuse l’attaquant international d’avoir « dissimulé » pendant près de onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023, sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le PSG d’un transfert juteux, puisqu’il avait été acheté 180 millions d’euros à Monaco, en 2017. Ces 180 millions d’euros se retrouvent dans le détail du montant faramineux réclamé par le PSG au capitaine des Bleus. Mais les deux motifs juridiques précités visent les mêmes faits que le PSG dénonce : en pratique, ils ont donc peu de chances d’être cumulés, si jamais les juges devaient donner raison au club parisien, assure L’Equipe. La décision rendue par les quatre conseillers prud’hommes, ce mardi, ne devrait cependant pas mettre un point final à cette affaire. Si un jugement est prononcé (à 4-0 ou 3-1), les deux parties ont la possibilité de faire appel devant la cour d’appel de Paris. Si aucune majorité ne s’est dégagée (2-2) au sein du CPH, ce dossier très médiatique sera renvoyé devant un juge départiteur, qui est un magistrat professionnel, mais siégeant dans ce même ressort des prud’hommes, conclut L’Equipe.

À lire aussi : Nouvelle petite victoire du PSG dans son litige avec Mbappé

Le dossier Kheira Hamraoui également jugé

L’Equipe explique qu’un autre dossier sera jugé ce mardi par le conseil de prud’hommes, celui concernant Kheira Hamraoui. La milieu de terrain réclame 3,5 millions d’euros à son ancien club pour des faits de harcèlement après l’agression qu’elle a subie à coups de barres de fer en novembre 2021. Son avocat, Maître Garbarini, a évoqué ce dossier. « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste car c’est une première manche. Nous savons que ce sera une bataille au long cours. J’ai un bon dossier. Malheureusement, il y avait l’audience de l’affaire Mbappé juste après nous, je n’ai pas pu répondre à mon confrère, qui a bien fait son travail mais qui n’a fait que mentir. S’ils ont lu mon dossier, je n’ai aucun souci. Les demandes sont importantes car madame Hamraoui n’a pas eu l’opportunité de faire fructifier sa fin de carrière et le PSG a aussi les moyens de répondre à ces demandes.«