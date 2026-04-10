Le constat lucide de Gonçalo Ramos sur sa situation au PSG

Gonçalo Ramos n’est pas un titulaire indiscutable au PSG. Mais l’international portugais est un joueur précieux pour Luis Enrique et la cohésion d’équipe.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Gonçalo Ramos n’est pas un titulaire indiscutable avec le club de la capitale. S’il joue peu, il se donne toujours à 100% quand il entre en jeu. C’est l’un des meilleurs buteurs remplaçants du monde, lui qui a tout de même marqué douze buts en 39 matches toutes compétitions confondues (12 titularisations, 1399 minutes de temps de jeu). Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international portugais a évoqué avec lucidité sa situation au sein des champions d’Europe.

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« Atteindre un tel niveau est un rêve. Personne ne commence à jouer au football en se disant « je vais jouer avec Ronaldo et Mbappé ». Je joue à un poste où tout repose sur les buts, mais mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je ne contrôle pas si je joue plus ou moins, et ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie et de m’énerver pour ça, car ce sont des décisions qu’il faut respecter, lance le numéro 9 du PSG dans le podcast « Cala-te Boca » da Megahits. Tout se passe bien pour moi et je ne veux pas laisser le reste m’affecter, car cela ne ferait que me nuire. » Dans cette interview, il est également revenu sur la victoire en finale de la Ligue des champions du PSG. « Personne ne croit encore à la victoire en Ligue des champions, mais à mesure que l’échéance approche, le rêve devient plus concret. En finale, la motivation est à son comble et le match se déroule à merveille. Ce n’est que des mois plus tard que l’on réalise vraiment ce qui nous est arrivé. »