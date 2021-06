Le PSG s’intéresse t-il à Joaquin Correa ? Cela peut sembler curieux mais on est convaincu en Italie que Paris vise l’attaquant argentin de 26 ans de la Lazio (coté 30M€ par Transfermarkt). Mais “la négociation est bloquée”, explique Gianluca Di Marzio, journaliste spécialiste des affaires de mercato. D’autant plus que la Lazio demande 45M€ pour son joueur (actuellement à la Copa America). Le PSG souhaiterait insérer une contrepartie dans l’opération : Pablo Sarabia. C’est ce que dit le journaliste de Sky.

Le Corriere della Sera traite largement du dossier Joaquin Correa. Et explique que c’est surtout le joueur qui a décidé d’aller voir plus haut que la Lazio. Le président Claudio Lotito et le directeur sportif Igli Tare en ont pris acte de cette volonté de l’attaquant et souhaitent faire une belle vente. “Correa a rejoint la Lazio il y a trois ans, cela a coûté une somme importante pour le club biancoceleste : 16 millions plus 3M€ en bonus sont allés à Séville. Ils ont été largement amortis, sa vente permettra également de réaliser une belle plus-value. Bien sûr, il faut trouver l’acheteur. Pas si simple, dans un marché pauvre comme celui que nous vivons. Pourtant, Tucu a des admirateurs parmi ceux qui ont encore de l’argent : les clubs anglais (Arsenal, Tottenham) et le PSG. Ses excellentes performances la saison dernière le rendent particulièrement attractif. Bref : s’il pense que le moment est venu de changer d’air, la Lazio estime qu’il n’y a pas de meilleur moment pour le vendre. […] Les demandes de Lotito sont souvent élevées, presque inaccessibles, parfois provocantes. Dans cette circonstance, il aimerait récolter 40 millions, une valorisation pas sensationnellement exagérée, mais il sait qu’il devra probablement se contenter de moins.”